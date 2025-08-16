NYT: Путін наполягав на офіційному статусі російської мови в Україні й не хоче зустрічатися з Зеленським

За даними The New York Times, під час розмови з президентом США Дональдом Трампом на Алясці правитель РФ Володимир Путін наполягав на гарантіях надання російській мові офіційного статусу в Україні та безпеці російських православних церков, а також наразі відмовляється від зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Джерело: The New York Times із посиланням на джерела

Дослівно: "Путін також попросив гарантій повернення російської мови до статусу офіційної мови в Україні та безпеки для російських православних церков, повідомили чиновники".

Деталі: Неназвані посадовці також розповіли виданню, що Трамп висловив сподівання на тристоронню зустріч із Путіним та Зеленським, але Путін "поки що відмовляється зустрічатися з Зеленським, вважаючи його нелегітимним президентом штучної країни".

Як пише NYT, після зустрічі з Путіним Трамп відмовився від своєї вимоги негайного припинення вогню та вважає, що швидкий мирний договір можна укласти, якщо Зеленський погодиться передати Росії неокуповані території Донбасу.

У відповідь Путін запропонував припинення вогню на решті території України на нинішніх лініях фронту та письмову обіцянку більше не нападати на Україну чи будь-яку європейську країну, заявили високопосадовці. Водночас вони вказали Трампу, що Путін часто порушує свої письмові зобов'язання.

Як зазначає видання, Зеленський та європейські лідери рішуче виступили проти такої поступки незайнятими землями Донеччини, які також містять важливі оборонні лінії та багаті на корисні копалини. Українські посадовці заявили, що остаточна угода не може передбачати згоду Києва на постійну передачу будь-якої суверенної території України, що порушуватиме Конституцію України.

Передісторія: