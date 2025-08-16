NYT: Путин настаивал на официальном статусе русского языка в Украине и не хочет встречаться с Зеленским

По данным The New York Times, во время разговора с президентом США Дональдом Трампом на Аляске правитель РФ Владимир Путин настаивал на гарантиях предоставления русскому языку официального статуса в Украине и безопасности русских православных церквей, а также пока отказывается от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Источник: The New York Times со ссылкой на источники

Дословно: "Путин также попросил гарантий возвращения русского языка к статусу официального языка в Украине и безопасности для русских православных церквей, сообщили чиновники".

Детали: Неназванные чиновники также рассказали изданию, что Трамп выразил надежду на трехстороннюю встречу с Путиным и Зеленским, но Путин "пока отказывается встречаться с Зеленским, считая его нелегитимным президентом искусственной страны".

Как пишет NYT, после встречи с Путиным Трамп отказался от своего требования немедленного прекращения огня и считает, что быстрый мирный договор можно заключить, если Зеленский согласится передать России неоккупированные территории Донбасса.

В ответ Путин предложил прекращение огня на остальной территории Украины на нынешних линиях фронта и письменное обещание больше не нападать на Украину или любую европейскую страну, заявили высокопоставленные чиновники. В то же время они указали Трампу, что Путин часто нарушает свои письменные обязательства.

Как отмечает издание, Зеленский и европейские лидеры решительно выступили против такой уступки незанятыми землями Донецкой области, которые также содержат важные оборонительные линии и богаты полезными ископаемыми. Украинские чиновники заявили, что окончательное соглашение не может предусматривать согласие Киева на постоянную передачу любой суверенной территории Украины, что будет нарушать Конституцию Украины.

