NYT: Путин настаивал на официальном статусе русского языка в Украине и не хочет встречаться с Зеленским
По данным The New York Times, во время разговора с президентом США Дональдом Трампом на Аляске правитель РФ Владимир Путин настаивал на гарантиях предоставления русскому языку официального статуса в Украине и безопасности русских православных церквей, а также пока отказывается от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Источник: The New York Times со ссылкой на источники
Дословно: "Путин также попросил гарантий возвращения русского языка к статусу официального языка в Украине и безопасности для русских православных церквей, сообщили чиновники".
Детали: Неназванные чиновники также рассказали изданию, что Трамп выразил надежду на трехстороннюю встречу с Путиным и Зеленским, но Путин "пока отказывается встречаться с Зеленским, считая его нелегитимным президентом искусственной страны".
Как пишет NYT, после встречи с Путиным Трамп отказался от своего требования немедленного прекращения огня и считает, что быстрый мирный договор можно заключить, если Зеленский согласится передать России неоккупированные территории Донбасса.
В ответ Путин предложил прекращение огня на остальной территории Украины на нынешних линиях фронта и письменное обещание больше не нападать на Украину или любую европейскую страну, заявили высокопоставленные чиновники. В то же время они указали Трампу, что Путин часто нарушает свои письменные обязательства.
Как отмечает издание, Зеленский и европейские лидеры решительно выступили против такой уступки незанятыми землями Донецкой области, которые также содержат важные оборонительные линии и богаты полезными ископаемыми. Украинские чиновники заявили, что окончательное соглашение не может предусматривать согласие Киева на постоянную передачу любой суверенной территории Украины, что будет нарушать Конституцию Украины.
Предыстория:
- Встреча президента США Дональда Трампа и российского правителя Владимира Путина завершилась без достижения договоренностей или объявления о прекращении огня в Украине, несмотря на заявления о "значительном прогрессе".
- Трамп после встречи на Аляске заявил, что договорился с Путиным об обмене территориями и "Зеленский должен это принять".
- СМИ стало известно, что Трамп якобы заявил Украине и европейцам, что Путин хочет сразу говорить об условиях завершения войны, а не о паузе в боевых действиях, и Трамп считает, что это было бы лучше.
- В субботу Трамп после переговоров с Путиным провел беседу сначала с Зеленским, а затем с ним и с европейскими лидерами. Зеленский сообщил, что встретится с Трампом в Вашингтоне 18 августа.
- По данным Bloomberg, во время разговора с европейскими лидерами и Зеленским Трамп заявил, что Путин продолжает требовать выхода украинских войск со всей территории Донецкой и Луганской областей, однако готов заморозить фронт в Запорожской и Херсонской областях.