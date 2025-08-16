Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Посол ЄС: На Алясці бракувало твердої позиції та рішучості не поступатися

Катерина ТищенкоСубота, 16 серпня 2025, 21:43
Посол ЄС: На Алясці бракувало твердої позиції та рішучості не поступатися
Катаріна Матернова, фото з її Facebook

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова вважає, що за столом переговорів президента США Дональда Трампа і правителя РФ Володимира Путіна "бракувало твердої позиції та рішучості не поступатися".

Джерело: Матернова у Facebook

Пряма мова: "Путін на червоній доріжці Аляски. Саміт в Анкориджі завершився. Президент Трамп оцінив саміт на 10 з 10. Путін пішов раніше, проте російські ЗМІ оголосили про перемогу.

Реклама:

Але справжня перемога називається миром. Або принаймні негайним припиненням бойових дій. Але жодного з цього не видно.

З самого початку Європейський Союз чітко заявив: мир в Україні не прийде з ілюзій чи односторонніх поступок. Можливо, за столом переговорів на Алясці бракувало твердої позиції та рішучості не поступатися".

Деталі: Матернова наголосила, що "червоні лінії ЄС непохитні, вкорінені в міжнародному праві".

РЕКЛАМА:

Серед таких червоних ліній вона назвала:

  • Повна повага до міжнародного права, включаючи незалежність, суверенітет та недоторканність кордонів України.
  • Повне та безумовне припинення вогню – за суворого міжнародного моніторингу.
  • Україна за столом переговорів – її голос має бути центральним у всіх обговореннях.
  • Міцні гарантії безпеки – без обмежень щодо збройних сил України та без російського вето щодо її шляху до ЄС чи НАТО.
  • Ніякої зміни кордонів силою – лише Україна приймає рішення щодо своєї території.

Посол ЄС зазначила, що справедливий мир також вимагає твердого та тривалого тиску на агресора. "Разом зі Сполученими Штатами ми повинні посилити санкції та загальний економічний тиск", – додала вона.

"ЄС твердо стоїть на боці України та підтримує її політично, військово, фінансово та гуманітарно. І він залишатиметься поруч з Україною, доки не буде досягнуто справедливого миру. І після нього", – йдеться у дописі.

Передісторія:

ЄСТрампПутінпереговори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Трамп хоче зустрітися з Зеленським і Путіним вже 22 серпня – ЗМІ
У готелі на Алясці знайшли документи з планом зустрічі Трампа і Путіна – ЗМІ
NYT: Путін наполягав на офіційному статусі російської мови в Україні й не хоче зустрічатися з Зеленським
NYT: Трамп запросив європейських лідерів на свою зустріч із Зеленським
відеоВперше за довгий час росіяни вдалися до механізованого штурму Куп’янська, атаку відбито
Європейські лідери вийшли з заявою після зустрічі на Алясці: Україна має мати гарантії безпеки
Усі новини...
ЄС
У Польщі переконані, що Україна має зберегти перспективу членства в ЄС та НАТО
"Коаліція рішучих" збереться після саміту Трампа та Путіна
Європейські лідери вийшли з заявою після зустрічі на Алясці: Україна має мати гарантії безпеки
Останні новини
22:54
10-річна дівчинка з Лондона стала наймолодшою шахісткою, яка перемогла гросмейстера
22:47
Президент Фінляндії підтвердив участь у зустрічі "коаліції рішучих"
22:25
Трамп хоче зустрітися з Зеленським і Путіним вже 22 серпня – ЗМІ
21:43
Посол ЄС: На Алясці бракувало твердої позиції та рішучості не поступатися
21:29
Фіцо висловився про зустріч Трампа з Путіним у дусі кремлівської пропаганди
21:07
У готелі на Алясці знайшли документи з планом зустрічі Трампа і Путіна – ЗМІ
20:40
ЗСУ просунулися на 1–2,5 км на Північно-Слобожанському напрямку – Генштаб
20:28
За тиждень Нацбанк продав 608 мільйон доларів
20:16
Президент Литви після зустрічі Трампа з Путіним закликав до більшого тиску на РФ
20:03
Reuters: Зеленський відхилив вимогу Путіна віддати всю Донеччину
Усі новини...
Реклама:
Реклама: