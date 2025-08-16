Посол ЄС: На Алясці бракувало твердої позиції та рішучості не поступатися

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова вважає, що за столом переговорів президента США Дональда Трампа і правителя РФ Володимира Путіна "бракувало твердої позиції та рішучості не поступатися".

Джерело: Матернова у Facebook

Пряма мова: "Путін на червоній доріжці Аляски. Саміт в Анкориджі завершився. Президент Трамп оцінив саміт на 10 з 10. Путін пішов раніше, проте російські ЗМІ оголосили про перемогу.

Реклама:

Але справжня перемога називається миром. Або принаймні негайним припиненням бойових дій. Але жодного з цього не видно.

З самого початку Європейський Союз чітко заявив: мир в Україні не прийде з ілюзій чи односторонніх поступок. Можливо, за столом переговорів на Алясці бракувало твердої позиції та рішучості не поступатися".

Деталі: Матернова наголосила, що "червоні лінії ЄС непохитні, вкорінені в міжнародному праві".

РЕКЛАМА:

Серед таких червоних ліній вона назвала:

Повна повага до міжнародного права, включаючи незалежність, суверенітет та недоторканність кордонів України.

Повне та безумовне припинення вогню – за суворого міжнародного моніторингу.

Україна за столом переговорів – її голос має бути центральним у всіх обговореннях.

Міцні гарантії безпеки – без обмежень щодо збройних сил України та без російського вето щодо її шляху до ЄС чи НАТО.

Ніякої зміни кордонів силою – лише Україна приймає рішення щодо своєї території.

Посол ЄС зазначила, що справедливий мир також вимагає твердого та тривалого тиску на агресора. "Разом зі Сполученими Штатами ми повинні посилити санкції та загальний економічний тиск", – додала вона.

"ЄС твердо стоїть на боці України та підтримує її політично, військово, фінансово та гуманітарно. І він залишатиметься поруч з Україною, доки не буде досягнуто справедливого миру. І після нього", – йдеться у дописі.

Передісторія: