Посол ЕС: На Аляске не хватало твердой позиции и решимости не уступать

Катерина ТищенкоСуббота, 16 августа 2025, 21:43
Катарина Матернова, фото из ее Facebook

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова считает, что за столом переговоров президента США Дональда Трампа и правителя РФ Владимира Путина "не хватало твердой позиции и решимости не уступать".

Источник: Матернова в Facebook

Прямая речь: "Путин на красной дорожке Аляски. Саммит в Анкоридже завершился. Президент Трамп оценил саммит на 10 из 10. Путин ушел раньше, однако российские СМИ объявили о победе.

Но настоящая победа называется миром. Или, по крайней мере, немедленным прекращением боевых действий. Но ничего из этого не видно.

С самого начала Европейский Союз четко заявил: мир в Украине не придет с иллюзиями или односторонними уступками. Возможно, за столом переговоров на Аляске не хватило твердой позиции и решимости не уступать".

Детали: Матернова подчеркнула, что "красные линии ЕС непоколебимы, укоренены в международном праве".

Среди таких красных линий она назвала:

  • Полное уважение к международному праву, включая независимость, суверенитет и неприкосновенность границ Украины.
  • Полное и безусловное прекращение огня – при строгом международном мониторинге.
  • Украина за столом переговоров – ее голос должен быть центральным во всех обсуждениях.
  • Прочные гарантии безопасности – без ограничений в отношении вооруженных сил Украины и без российского вето в отношении ее пути в ЕС или НАТО.
  • Никакого изменения границ силой – только Украина принимает решения в отношении своей территории.

Посол ЕС отметила, что справедливый мир также требует твердого и длительного давления на агрессора. "Вместе с Соединенными Штатами мы должны усилить санкции и общее экономическое давление", – добавила она.

"ЕС твердо стоит на стороне Украины и поддерживает ее политически, военно, финансово и гуманитарно. И он будет оставаться рядом с Украиной, пока не будет достигнут справедливый мир. И после него", – говорится в сообщении.

Предыстория:

ЕСТрампПутинпереговоры
