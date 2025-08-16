Посол ЕС: На Аляске не хватало твердой позиции и решимости не уступать
Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова считает, что за столом переговоров президента США Дональда Трампа и правителя РФ Владимира Путина "не хватало твердой позиции и решимости не уступать".
Источник: Матернова в Facebook
Прямая речь: "Путин на красной дорожке Аляски. Саммит в Анкоридже завершился. Президент Трамп оценил саммит на 10 из 10. Путин ушел раньше, однако российские СМИ объявили о победе.
Но настоящая победа называется миром. Или, по крайней мере, немедленным прекращением боевых действий. Но ничего из этого не видно.
С самого начала Европейский Союз четко заявил: мир в Украине не придет с иллюзиями или односторонними уступками. Возможно, за столом переговоров на Аляске не хватило твердой позиции и решимости не уступать".
Детали: Матернова подчеркнула, что "красные линии ЕС непоколебимы, укоренены в международном праве".
Среди таких красных линий она назвала:
- Полное уважение к международному праву, включая независимость, суверенитет и неприкосновенность границ Украины.
- Полное и безусловное прекращение огня – при строгом международном мониторинге.
- Украина за столом переговоров – ее голос должен быть центральным во всех обсуждениях.
- Прочные гарантии безопасности – без ограничений в отношении вооруженных сил Украины и без российского вето в отношении ее пути в ЕС или НАТО.
- Никакого изменения границ силой – только Украина принимает решения в отношении своей территории.
Посол ЕС отметила, что справедливый мир также требует твердого и длительного давления на агрессора. "Вместе с Соединенными Штатами мы должны усилить санкции и общее экономическое давление", – добавила она.
"ЕС твердо стоит на стороне Украины и поддерживает ее политически, военно, финансово и гуманитарно. И он будет оставаться рядом с Украиной, пока не будет достигнут справедливый мир. И после него", – говорится в сообщении.
Предыстория:
- Встреча президента США Дональда Трампа и российского правителя Владимира Путина завершилась без достижения договоренностей или объявления о прекращении огня в Украине, несмотря на заявления о "значительном прогрессе".
- Трамп после встречи на Аляске заявил, что договорился с Путиным об обмене территориями и "Зеленский должен это принять".
- СМИ стало известно, что Трамп якобы заявил Украине и европейцам, что Путин хочет сразу говорить об условиях завершения войны, а не о паузе в боевых действиях, и Трамп считает, что это было бы лучше.
- В субботу Трамп после переговоров с Путиным провел беседу сначала с Зеленским, а затем с ним и с европейскими лидерами. Зеленский сообщил, что встретится с Трампом в Вашингтоне 18 августа.
- По данным Bloomberg, во время разговора с европейскими лидерами и Зеленским Трамп заявил, что Путин продолжает требовать выхода украинских войск со всей территории Донецкой и Луганской областей, однако готов заморозить фронт в Запорожской и Херсонской областях. Как пишет Reuters, Зеленский отклонил это требование.