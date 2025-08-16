Трамп хоче зустрітися з Зеленським і Путіним вже 22 серпня – ЗМІ

За даними видання Axios, президент США Дональд Трамп розповів, що прагне організувати тристоронню зустріч із президентом України Володимиром Зеленським і правителем РФ Володимиром Путіним вже наступної п'ятниці, 22 серпня.

Джерело: Axios із посиланням на джерела

Деталі: За даними видання, про це Трамп повідомив у суботу в розмові з Зеленським та європейськими лідерами після своєї зустрічі з Путіним.

Дослівно: "Як повідомили Axios два джерела, Трамп сказав Зеленському та іншим учасникам розмови, що хоче провести тристоронній саміт "швидко", вже 22 серпня. Путін публічно не зобов'язувався проводити таку зустріч".

Деталі: У розмові Трамп та його спеціальний посланець Стів Віткофф проінформували Зеленського та лідерів Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Фінляндії, НАТО та Європейської комісії щодо позиції Путіна.

Вони розповіли, що Путін вимагав від України віддати дві з чотирьох областей, на які претендує Росія (Донецьку та Луганську), і заморозити лінію фронту в Херсонській та Запорізькій. Видання нагадує, що Росія контролює майже всю Луганську область, але лише близько трьох чвертей Донецької.

За словами одного джерела, Путін представив свою готовність припинити просування в Херсонській та Запорізькій областях як поступку в обмін на виведення українських військ із Донеччини, але насправді Росія вже деяких час не досягає просування в цих регіонах.

Як повідомило українське джерело, в американської сторони склалося враження, що Путін готовий до переговорів щодо невеликих ділянок Сумської та Харківської областей, які перебувають під контролем Росії.

Путін також попросив США визнати суверенітет Росії в тих частинах України, які вона отримає за мирною угодою, повідомляє джерело.

За словами співрозмовника видання, Путін справді заявив про свою готовність обговорити гарантії безпеки для України. Але він згадав Китай як одного з можливих гарантів, можливо, натякаючи, що він буде проти сил безпеки, що складаються з військ НАТО.

За словами українського посадовця, Україну підбадьорив той факт, що Трамп підтримав ідею гарантій безпеки для України під час телефонної розмови після зустрічі з Путіним, але він зазначив, що це питання не обговорювалося детально і буде обговорено додатково під час візиту Зеленського до Білого дому.

Що передувало: За даними The New York Times, під час розмови з Трампом на Алясці Путін наполягав на гарантіях надання російській мові офіційного статусу в Україні та безпеці російських православних церков, а також наразі відмовляється від зустрічі з Зеленським.

