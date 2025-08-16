Трамп хочет встретиться с Зеленским и Путиным уже 22 августа – СМИ

По данным издания Axios, президент США Дональд Трамп рассказал, что стремится организовать трехстороннюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и правителем РФ Владимиром Путиным уже в следующую пятницу, 22 августа.

Источник: Axios со ссылкой на источники

Детали: По данным издания, об этом Трамп сообщил в субботу в разговоре с Зеленским и европейскими лидерами после своей встречи с Путиным.

Дословно: "Как сообщили Axios два источника, Трамп сказал Зеленскому и другим участникам разговора, что хочет провести трехсторонний саммит "быстро", уже 22 августа. Путин публично не обязывался проводить такую встречу".

Детали: В разговоре Трамп и его специальный посланник Стив Виткофф проинформировали Зеленского и лидеров Великобритании, Франции, Германии, Италии, Финляндии, НАТО и Европейской комиссии о позиции Путина.

Они рассказали, что Путин требовал от Украины отдать две из четырех областей, на которые претендует Россия (Донецкую и Луганскую), и заморозить линию фронта в Херсонской и Запорожской. Издание напоминает, что Россия контролирует почти всю Луганскую область, но только около трех четвертей Донецкой.

По словам одного источника, Путин представил свою готовность прекратить продвижение в Херсонской и Запорожской областях как уступку в обмен на вывод украинских войск из Донецкой области, но на самом деле Россия уже некоторое время не достигает продвижения в этих регионах.

Как сообщил украинский источник, у американской стороны сложилось впечатление, что Путин готов к переговорам по небольшим участкам Сумской и Харьковской областей, которые находятся под контролем России.

Путин также попросил США признать суверенитет России в тех частях Украины, которые она получит по мирному соглашению, сообщает источник.

По словам собеседника издания, Путин действительно заявил о своей готовности обсудить гарантии безопасности для Украины. Но он упомянул Китай как одного из возможных гарантов, возможно, намекая, что он будет против сил безопасности, состоящих из войск НАТО.

По словам украинского чиновника, Украину ободрил тот факт, что Трамп поддержал идею гарантий безопасности для Украины во время телефонного разговора после встречи с Путиным, но он отметил, что этот вопрос не обсуждался подробно и будет обсужден дополнительно во время визита Зеленского в Белый дом.

Что предшествовало: По данным The New York Times, во время разговора с Трампом на Аляске Путин настаивал на гарантиях предоставления русскому языку официального статуса в Украине и безопасности русских православных церквей, а также пока отказывается от встречи с Зеленским.

Предыстория: