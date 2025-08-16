Росіяни найбільше тиснуть на Покровському й Новопавлівському напрямках – Генштаб

На фронті від початку доби відбулося 126 бойових зіткнень, зокрема на Покровському напрямку росіяни атакували 38 разів, на Новопавлівському – 22, також ворог активний на Лиманському на Куп'янському напрямках.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22 годину

Деталі: На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили дві штурмових дії окупантів.

На Південно-Слобожанському напрямку противник двічі штурмував позиції українських підрозділів у районі Кам’янки.

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії в районах населених пунктів Кіндрашівка, Западне, Голубівка та Степова Новоселівка. Українські захисники зупинили десять ворожих атак, ще три боєзіткнення тривають.

На Лиманському напрямку російські загарбники 16 разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Карпівка, Зелена Долина, Колодязі та у бік Серебрянки та Григорівки, три боєзіткнення тривають.

Один штурм відбили українські захисники на Сіверському напрямку – окупанти намагалися просуватися в районі Григорівки.

На Торецькому напрямку чотири рази росіяни йшли в наступ на позиції українських підрозділів в районах Торецька, Диліївки та у бік Плещіївки. Сили оборони зупинили всі ворожі атаки.

На Покровському напрямку від початку доби окупанти 38 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Полтавка, Володимирівка, Нове Шахове, Новоекономічне, Родинське, Промінь, Лисівка, Чунишине, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, Муравка та Філія. В деяких локаціях бої не вщухають дотепер.

За попередніми даними, у суботу на цьому напрямку було знешкоджено 139 окупантів, із них 91 – безповоротно. Також українські воїни артилерійську систему, сім автомобілів та 18 БпЛА; пошкоджено артилерійську систему, три автомобілі, десять укриттів для особового складу та пункт управління БпЛА окупантів.

На Новопавлівському напрямку ворог 22 рази намагався прорвати оборону захисників у районах населених пунктів Новохацьке, Вільне Поле, Мирне, Піддубне, Шевченко, Воскресенка, Темирівка, Маліївка та Ольгівське.

На Оріхівському напрямку оборонці відбили наступ загарбників у бік Степногірська.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив дві марні спроби наблизитись до українських позицій.