Россияне больше всего давят на Покровском и Новопавловском направлениях – Генштаб

На фронте с начала суток произошло 126 боевых столкновений, в частности на Покровском направлении россияне атаковали 38 раз, на Новопавловском – 22, также враг активен на Лиманском и Купянском направлениях.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22 часа

Детали: На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отразили две штурмовые действия оккупантов.

На Южно-Слобожанском направлении противник дважды штурмовал позиции украинских подразделений в районе Каменки.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в районах населенных пунктов Кондрашевка, Западное, Голубовка и Степная Новоселовка. Украинские защитники остановили десять вражеских атак, еще три боестолкновения продолжаются.

На Лиманском направлении российские захватчики 16 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Карповка, Зеленая Долина, Колодязи и в сторону Серебрянки и Григоровки, три боестолкновения продолжаются.

Один штурм отбили украинские защитники на Северском направлении – оккупанты пытались продвигаться в районе Григоровки.

На Торецком направлении четыре раза россияне шли в наступление на позиции украинских подразделений в районах Торецка, Дилиевки и в сторону Плещеевки. Силы обороны остановили все вражеские атаки.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 38 раз пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал в районах населенных пунктов Полтавка, Владимировка, Новое Шаховое, Новоекономичное, Родинское, Проминь, Лисовка, Чунишино, Зверовое, Котлино, Удачное, Ореховое, Муравка и Филия. В некоторых локациях бои не утихают до сих пор.

По предварительным данным, в субботу на этом направлении было уничтожено 139 оккупантов, из них 91 – безвозвратно. Также украинские воины уничтожили артиллерийскую систему, семь автомобилей и 18 БПЛА; повреждены артиллерийская система, три автомобиля, десять укрытий для личного состава и пункт управления БПЛА оккупантов.

На Новопавловском направлении враг 22 раза пытался прорвать оборону защитников в районах населенных пунктов Новохацкое, Вольное Поле, Мирное, Поддубное, Шевченко, Воскресенка, Темировка, Малиевка и Ольговское.

На Ореховском направлении защитники отбили наступление захватчиков в сторону Степногорска.

На Приднепровском направлении враг предпринял две тщетные попытки приблизиться к украинским позициям.