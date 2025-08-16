Усі розділи
Північно-Балтійська вісімка виступила з підтримкою України, Зеленський прокоментував

Катерина ТищенкоСубота, 16 серпня 2025, 23:47
Північно-Балтійська вісімка виступила з підтримкою України, Зеленський прокоментував
Володимир Зеленський, фото AFP via Getty Images

Держави Північно-Балтійської вісімки запевнили в непохитній підтримці України після переговорів президента США Дональда Трампа та правителя РФ Володимира Путіна й наголосили на важливості припинення вогню й гарантій безпеки для України. Президент Володимир Зеленський подякував їм за підтримку.

Джерело: спільна заява лідерів країн Північно-Балтійської вісімки щодо України, Зеленський у Facebook

Деталі: У суботу ввечері держави Північно-Балтійської вісімки (Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія, Швеція) опублікували спільну заяву щодо України.

У ній, зокрема, йдеться, що "для досягнення справедливого та тривалого миру наступним кроком має бути спільний крок з Україною" й наголошується, що тільки Україна може приймати рішення щодо свого майбутнього.

"Досвід показав, що Путіну не можна довіряти… Досягнення справедливого та тривалого миру вимагає припинення вогню. І надійних гарантій безпеки для України. Мирна угода потребує твердих та конкретних зобов'язань трансатлантичних партнерів щодо захисту України від будь-якої майбутньої агресії", – зазначають підписанти.

Вони підкреслюють, що "не повинно бути жодних обмежень на збройні сили України чи її співпрацю з іншими країнами" і що Росія не має права вето щодо шляху України до ЄС та НАТО. Вони також вимагають від Росії термінового повернення дітей, викрадених з окупованих територій, а також військовополонених та цивільних ув'язнених.

Дослівно: "Ми продовжуватимемо озброювати Україну та зміцнювати оборону Європи, щоб стримувати подальшу російську агресію. Доки Росія продовжуватиме свої вбивства, ми продовжуватимемо посилювати санкції та ширші економічні заходи, щоб чинити тиск на воєнну економіку Росії".

Деталі: Зеленський опублікував заяву лідерів країн Північно-Балтійської вісімки у своїх соцмережах і подякував їм за підтримку.

"Всі вказані пункти важливі, щоб можна було досягти дійсно сталого та надійного миру. Бачимо, що Росія відкидає численні вимоги щодо припинення вогню і досі не визначила, коли припинить вбивства. Це ускладнює ситуацію. Якщо в них немає волі реалізувати простий наказ на припинення ударів, то може бути потрібно дуже багато зусиль, щоб у Росії зʼявилась воля реалізувати значно більше, а саме мирне життя із сусідами протягом десятиліть", – зазначив президент.

Він також додав, що у суботу весь день триває координація з партнерами, і на неділю в графіку теж є розмови.

"Готуємось до зустрічі в понеділок із президентом Трампом. Вдячний за запрошення. Важливо, що всі погоджуються, що потрібна розмова саме на рівні лідерів, щоб зʼясувати всі деталі та визначити, які кроки необхідні та спрацюють", – написав Зеленський.

