Северо-Балтийская восьмерка выступила в поддержку Украины, Зеленский прокомментировал

Государства Северо-Балтийской восьмерки заверили в непоколебимой поддержке Украины после переговоров президента США Дональда Трампа и правителя РФ Владимира Путина и подчеркнули важность прекращения огня и гарантий безопасности для Украины. Президент Владимир Зеленский поблагодарил их за поддержку.

Источник: совместное заявление лидеров стран Северно-Балтийской восьмерки по Украине, Зеленский в Facebook

Детали: В субботу вечером государства Северно-Балтийской восьмерки (Дания, Эстония, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Швеция) опубликовали совместное заявление по Украине.

Реклама:

В нем, в частности, говорится, что "для достижения справедливого и прочного мира следующим шагом должен быть совместный шаг с Украиной" и подчеркивается, что только Украина может принимать решения относительно своего будущего.

"Опыт показал, что Путину нельзя доверять... Достижение справедливого и прочного мира требует прекращения огня. И надежных гарантий безопасности для Украины. Мирное соглашение требует твердых и конкретных обязательств трансатлантических партнеров по защите Украины от любой будущей агрессии", – отмечают подписанты.

Они подчеркивают, что "не должно быть никаких ограничений на вооруженные силы Украины или ее сотрудничество с другими странами" и что Россия не имеет права вето на путь Украины в ЕС и НАТО. Они также требуют от России срочного возвращения детей, похищенных с оккупированных территорий, а также военнопленных и гражданских заключенных.

РЕКЛАМА:

Дословно: "Мы будем продолжать вооружать Украину и укреплять оборону Европы, чтобы сдерживать дальнейшую российскую агрессию. Пока Россия будет продолжать свои убийства, мы будем продолжать усиливать санкции и более широкие экономические меры, чтобы оказывать давление на военную экономику России".

Детали: Зеленский опубликовал заявление лидеров стран Северо-Балтийской восьмерки в своих соцсетях и поблагодарил их за поддержку.

"Все указанные пункты важны, чтобы можно было достичь действительно устойчивого и надежного мира. Видим, что Россия отвергает многочисленные требования о прекращении огня и до сих пор не определила, когда прекратит убийства. Это усложняет ситуацию. Если у них нет воли реализовать простой приказ о прекращении ударов, то может потребоваться очень много усилий, чтобы у России появилась воля реализовать гораздо больше, а именно мирную жизнь с соседями на протяжении десятилетий", – отметил президент.

Он также добавил, что в субботу весь день продолжается координация с партнерами, и на воскресенье в графике тоже есть разговоры.

"Готовимся к встрече в понедельник с президентом Трампом. Благодарен за приглашение. Важно, что все согласны, что нужен разговор именно на уровне лидеров, чтобы выяснить все детали и определить, какие шаги необходимы и сработают", – написал Зеленский.