Ізраїль готується переселити жителів Гази на південь перед новим наступом – Reuters

Ізраїльська армія повідомила про підготовку до переміщення цивільного населення з північних районів міста Газа на південь анклаву напередодні нового наступу.

Джерело: Reuters

Деталі: За словами ізраїльських військових, жителям Гази з неділі, 17 серпня, буде надано намети та інше обладнання для облаштування притулку перед переміщенням із зон бойових дій. Обладнання передаватимуть через контрольно-пропускний пункт Керем-Шалом Організацією Об'єднаних Націй та іншими міжнародними гуманітарними організаціями після перевірки персоналом міністерства оборони Ізраїлю.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що перед наступом цивільне населення буде евакуйоване до так званих "безпечних зон" із міста Газа, яке він назвав останнім оплотом ХАМАСу. Міністр оборони Ізраель Кац уточнив, що плани нового наступу ще перебувають у стадії розробки.

Речник Управління ООН з координації гуманітарних питань висловив занепокоєння планами Ізраїлю переселяти людей на південь Гази, зазначивши, що це лише посилить страждання..

Водночас ООН вітала визнання Ізраїлем того, що потреба у житлі є нагальною, і що намети та інше обладнання знову дозволять ввозити до Гази. "ООН та її партнери скористаються цією можливістю", – заявив речник.

Палестинські офіційні особи та представники ООН заявляють, що жодне місце в анклаві не є безпечним, включно з районами на півдні Гази, куди Ізраїль наказав переселитися його мешканцям.

Палестинське угруповання "Ісламський джихад", союзник ХАМАСу, назвало заяву військових "частиною жорстокої атаки з метою окупації міста Газа" та "кричущим і зухвалим порушенням міжнародних конвенцій".

Тим часом ізраїльські війська вже посилили операції на околицях міста Газа, зокрема в районах Зейтун і Шуджая, здійснюючи авіаудари та танковий обстріл.

В п’ятницю ізраїльські військові розпочали нову операцію в Зейтуні з метою пошуку вибухівки, знищення тунелів і ліквідації бойовиків.