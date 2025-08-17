Израиль готовится переселить жителей Газы на юг перед новым наступлением – Reuters

Израильская армия сообщила о подготовке к перемещению гражданского населения из северных районов города Газа на юг анклава в преддверии нового наступления.

Источник: Reuters

Детали: По словам израильских военных, жителям Газы с воскресенья, 17 августа, будут предоставлены палатки и другое оборудование для обустройства убежища перед перемещением из зон боевых действий. Оборудование будет передаваться через контрольно-пропускной пункт Керем-Шалом Организацией Объединенных Наций и другими международными гуманитарными организациями после проверки персоналом министерства обороны Израиля.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что перед наступлением гражданское население будет эвакуировано в так называемые "безопасные зоны" из города Газа, который он назвал последним оплотом ХАМАСа. Министр обороны Израэль Кац уточнил, что планы нового наступления еще находятся в стадии разработки.

Представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов выразил обеспокоенность планами Израиля переселять людей на юг Газы, отметив, что это только усилит страдания.

В то же время ООН приветствовала признание Израилем того, что потребность в жилье является насущной, и что палатки и другое оборудование снова позволят ввозить в Газу. "ООН и ее партнеры воспользуются этой возможностью", – заявил представитель.

Палестинские официальные лица и представители ООН заявляют, что ни одно место в анклаве не является безопасным, включая районы на юге Газы, куда Израиль приказал переселиться его жителям.

Палестинская группировка "Исламский джихад", союзник ХАМАСа, назвала заявление военных "частью жестокой атаки с целью оккупации города Газа" и "вопиющим и дерзким нарушением международных конвенций".

Тем временем израильские войска уже усилили операции в окрестностях города Газа, в частности в районах Зейтун и Шуджая, осуществляя авиаудары и танковый обстрел.

В пятницу израильские военные начали новую операцию в Зейтуне с целью поиска взрывчатки, уничтожения туннелей и ликвидации боевиков.