Зеленський нагородив Прокопенка орденом Богдана Хмельницького 2 ступеня

Президент Володимир Зеленський нагородив командира 1-го корпусу НГУ "Азов" полковника Дениса ("Редіса") Прокопенка орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня.

Джерело: указ президента

Деталі: Ще 10 бійців Нацгвардії нагороджені орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня: Ігор Бензерук, Денис Борцов, Станіслав Зобнєв, Святослав Козак, Максим Нечет, Богдан Олійник, Василь Савицький, Володимир Стрюков, Антон Хвостик, Богдан Цимбал.

Ще декілька десятків воїнів НГУ, НПУ та ДПСУ отримали ордени "За мужність" трьох ступенів (більшість – посмертно), медалі "За військову службу Україні", "Захиснику Вітчизни", "За врятоване життя".