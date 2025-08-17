Зеленский наградил Прокопенко орденом Богдана Хмельницкого II степени

Президент Владимир Зеленский наградил командира 1-го корпуса НГУ "Азов" полковника Дениса ("Редиса") Прокопенко орденом Богдана Хмельницкого II степени.

Источник: указ президента

Детали: Еще 10 бойцов Нацгвардии награждены орденом Богдана Хмельницкого III степени: Игорь Бензерук, Денис Борцов, Станислав Зобнев, Святослав Козак, Максим Нечет, Богдан Олейник, Василий Савицкий, Владимир Стрюков, Антон Хвостик, Богдан Цимбал.

Еще несколько десятков воинов НГУ, НПУ и ГПСУ получили ордена "За мужество" трех степеней (большинство – посмертно), медали "За военную службу Украине", "Защитнику Отечества", "За спасенную жизнь".