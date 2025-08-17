Керівник гуммісії заявив, що транзитний центр у Павлограді не справляється з потоком евакуйованих

Транзитний центр у Павлограді, куди прибувають евакуйовані з Донеччини та прифронтових районів, переповнений і не справляється з потоком людей.

Джерело: керівник гуманітарної місії "Пролісок" Євген Каплін

Деталі: За словами Капліна, за останні два тижні його робочі дні в Павлограді тривають по 18–20 годин, а інколи й довше.

Будинок культури, де розгорнули центр, "тріщить по швах". Спочатку там встановили ліжка в залі, згодом – на сцені, у бальній залі, технічних кімнатах, коридорах і навіть у колишній дитячій.

У ніч на 15 серпня на паркінгу біля центру залишалося понад 60 людей.

Дослівно: "Роздавали спальники вночі, ставили намет та вкладали людей на землю... Сьогодні зробили підлогу в наметі та завезли туди 20 ліжок. Але звільнилося за день тільки 6, які моментально заповнились новими евакуйованими".

Деталі: За його даними, лише за три дні через центр пройшли понад 1200 людей:

13 серпня – 442 особи, з яких 190 залишилися на ніч;

14 серпня – 399 осіб, 155 залишилися;

15 серпня – 435 осіб, 215 залишилися ночувати.

При цьому в будинку культури лише 116 ліжок.

Каплін наголосив, що відсутність чітко визначеної приймаючої області та перевантаженість міжрегіональних транспортних пунктів створюють додаткові труднощі.

Дослівно: "Є 1 евакуацвйний вагон на Львівщину та решта логістики на плечах неурядових організацій. Всі МТП по Дніпропетровщині переповнені. Деякі з них, навіть нещодавно відкриті, заповнені на 117%"

Деталі: Особливо гострою є проблема розміщення людей похилого віку та маломобільних осіб, адже геріатричні заклади по всій країні переповнені. За його даними, постанова №888 про допомогу внутрішнім переселенцям так і не запрацювала.