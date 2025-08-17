Все разделы
Руководитель гуммиссии заявил, что транзитный центр в Павлограде не справляется с потоком эвакуированных

Ольга Кацимон, Ольга КириленкоВоскресенье, 17 августа 2025, 11:35
Скриншот

Транзитный центр в Павлограде, куда прибывают эвакуированные из Донбасса и прифронтовых районов, переполнен и не справляется с потоком людей.

Источник: руководитель гуманитарной миссии "Пролисок" Евгений Каплин

Детали: По словам Каплина, в последние две недели его рабочие дни в Павлограде длятся по 18–20 часов, а иногда и дольше.

Дом культуры, где развернули центр, "трескается по швам". Сначала там установили кровати в зале, затем — на сцене, в бальной зале, технических комнатах, коридорах и даже в бывшей детской.

В ночь на 15 августа на парковке возле центра оставалось более 60 человек.

Дословно: "Раздавали спальники ночью, ставили палатку и укладывали людей на землю... Сегодня сделали пол в палатке и завезли туда 20 кроватей. Но за день освободилось только 6, которые моментально заполнились новыми эвакуированными".

Детали: По его данным, всего за три дня через центр прошло более 1200 человек:

13 августа – 442 человека, из которых 190 остались на ночь;
14 августа – 399 человек, 155 остались;
15 августа – 435 человек, 215 остались ночевать.

При этом в доме культуры всего 116 коек.

Каплин подчеркнул, что отсутствие чётко определённой принимающей области и перегруженность межрегиональных транспортных пунктов создают дополнительные трудности.

Дословно: "Есть 1 эвакуационный вагон на Львовщину, а остальная логистика лежит на плечах неправительственных организаций. Все МТП по Днепропетровщине переполнены. Некоторые из них, даже недавно открытые, заполнены на 117%".

Детали: Особенно острой является проблема размещения пожилых людей и маломобильных лиц, так как гериатрические учреждения по всей стране переполнены. По его данным, постановление №888 о помощи внутренне перемещённым лицам так и не заработало.

эвакуацияДонецкая область
