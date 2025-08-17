В Ізраїлі поліція повідомила про 25 затриманих під час протестів
Поліція Ізраїлю заявила, що вранці в неділю затримала 25 учасників загальнонаціональних протестів.
Джерело: The Times of Israel
Деталі: Під час мітингів демонстранти перекривали дороги з вимогою укладення угоди щодо заручників, припинення вогню та завершення війни.
За даними правоохоронців, 11 людей було затримано в Тель-Авіві після того, як вони "порушили громадський порядок і суттєво обмежили свободу пересування" на дорогах.
У поліції стверджують, що після масштабних блокувань на кількох ключових автомагістралях наразі всі дороги знову відкриті для руху транспорту. Водночас у Єрусалимі протестувальники продовжують блокувати важливий тунель на шосе №16, що веде до столиці.