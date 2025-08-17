В Израиле полиция сообщила о 25 задержанных во время протестов

Полиция Израиля заявила, что утром в воскресенье задержала 25 участников общенациональных протестов.

Источник: The Times of Israel

Детали: Во время митингов демонстранты перекрывали дороги с требованием заключить соглашение по заложникам, прекратить огонь и завершить войну.

По данным правоохранителей, 11 человек были задержаны в Тель-Авиве после того, как они "нарушили общественный порядок и существенно ограничили свободу передвижения" на дорогах.

В полиции утверждают, что после масштабных блокировок на нескольких ключевых автомагистралях в настоящее время все дороги вновь открыты для движения транспорта. В то же время в Иерусалиме протестующие продолжают блокировать важный тоннель на шоссе №16, ведущем в столицу.