В Израиле полиция сообщила о 25 задержанных во время протестов
Полиция Израиля заявила, что утром в воскресенье задержала 25 участников общенациональных протестов.
Источник: The Times of Israel
Детали: Во время митингов демонстранты перекрывали дороги с требованием заключить соглашение по заложникам, прекратить огонь и завершить войну.
По данным правоохранителей, 11 человек были задержаны в Тель-Авиве после того, как они "нарушили общественный порядок и существенно ограничили свободу передвижения" на дорогах.
В полиции утверждают, что после масштабных блокировок на нескольких ключевых автомагистралях в настоящее время все дороги вновь открыты для движения транспорта. В то же время в Иерусалиме протестующие продолжают блокировать важный тоннель на шоссе №16, ведущем в столицу.