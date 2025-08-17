Усі розділи
Мерц та фон дер Ляєн будуть присутні на зустрічі Зеленського й Трампа у Вашингтоні

Тетяна Висоцька, Роман ПетренкоНеділя, 17 серпня 2025, 13:31
фото EFE

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн разом з іншими європейськими лідерами візьмуть участь у перемовинах президентів України та Сполучених Штатів Володимира Зеленського та Дональда Трампа у Вашингтоні 18 серпня.

Джерело: пресслужба федерального уряду Німеччини, речниця Європейської комісії в коментарі "Європейській правді"

Деталі: "Федеральний канцлер Фрідріх Мерц у понеділок вирушає до Вашингтона для політичних переговорів з президентом України Володимиром Зеленським та іншими європейськими главами держав та урядів", – повідомив Корнеліус. 

О 16 за Києвом в неділю фон дер Ляєн та Зеленський разом візьмуть участь у засіданні Коаліції рішучих за відеозв’язком.

На запрошення Зеленського, Урсула фон дер Ляєн приєднається до його зустрічі з Дональдом Трампом у Білому домі наступного дня, 18 серпня.

В уряді Німеччини уточнили, що метою поїздки є "обмін інформацією з президентом США Дональдом Трампом після його зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним на Алясці". 

Нагадаємо: Після зустрічі двох лідерів на Алясці Трамп заявив, що домовився з Путіним про обмін територіями і "Зеленський має це прийняти".

