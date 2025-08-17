Все разделы
Мерц и фон дер Ляйен едут с Зеленским к Трампу

Татьяна Высоцкая, Роман ПетренкоВоскресенье, 17 августа 2025, 13:31
Мерц и фон дер Ляйен едут с Зеленским к Трампу
фото EFE

Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вместе с другими европейскими лидерами примут участие в переговорах президентов Украины и Соединенных Штатов Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Вашингтоне 18 августа.

Источник: пресс-служба федерального правительства Германии, пресс-секретарь Европейской комиссии в комментарии "Европейской правде"

Детали: "Федеральный канцлер Фридрих Мерц в понедельник отправляется в Вашингтон для политических переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими европейскими главами государств и правительств", – сообщил Корнелиус.

В 16 часов по Киеву в воскресенье фон дер Ляйен и Зеленский вместе примут участие в заседании Коалиции решительных по видеосвязи.

По приглашению Зеленского, Урсула фон дер Ляйен присоединится к его встрече с Дональдом Трампом в Белом доме на следующий день, 18 августа.

В правительстве Германии уточнили, что целью поездки является "обмен информацией с президентом США Дональдом Трампом после его встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске".

Напомним: После встречи двух лидеров на Аляске Трамп заявил, что договорился с Путиным об обмене территориями и "Зеленский должен это принять".

