Зеленський: Переговори можуть початися з теперішньої лінії зіткнення
Президент Володимир Зеленський вважає, що переговори з РФ про завершення війни мають відбуватися відповідно до теперішньої лінії зіткнення й готовий обговорювати територіальні питання лише з правителем РФ Володимиром Путіним під час тристоронньої зустрічі Україна-США-Росія.
Джерело: Зеленський на прес-конференції з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн
Пряма мова: "Нам потрібні реальні переговори. Це означає, що вони можуть початися там, де лінія фронту зараз. Контактна лінія – це найкраща лінія для розмови. Європейці підтримують це, і ми дякуємо всім".
Деталі: Зеленський наголосив, що "Росія досі не має успіхів у Донецькій області, Путін не зміг захопити її протягом 12 років". Він також нагадав, що Конституція України "унеможливлює здачу територій чи торгівлю землею".
Пряма мова: "Оскільки територіальне питання настільки важливе, воно повинно обговорюватися лише лідерами України та Росії під час тристоронньої зустрічі Україна-США-Росія.
Поки що Росія не показує жодних ознак, що тристороння зустріч відбудеться. Якщо Росія відмовляється, тоді потрібні нові санкції".
Деталі: Президент також наголосив на необхідності припинення вогню перед початком розгляду умов завершення війни.
"Путін має багато вимог і ми не знаємо всі з них. Якщо їх реально так багато, як ми про це чули, тоді займе багато часу пройтися по всіх них, і це неможливо зробити під тиском зброї. Отже, необхідно припинити вогонь, працювати швидко над фінальною угодою. Ми будемо говорити про це у Вашингтоні", – сказав він.
Передісторія:
- Дональд Трамп після зустрічі на Алясці заявив, що домовився з Путіним про обмін територіями і "Зеленський має це прийняти".
- ЗМІ стало відомо, що Трамп нібито заявив Україні і європейцям, що Путін хоче одразу говорити про умови завершення війни, а не паузу у бойових діях, і Трамп вважає, що це було б краще.
- За даними Bloomberg, під час розмови з європейськими лідерами та Зеленським Трамп заявив, що Путін продовжує вимагати виходу українських військ з усієї території Донецької та Луганської областей, однак готовий заморозити фронт у Запорізькій та Херсонській областях. Зеленський відхилив цю вимогу.
- Агентство Reuters у неділю опублікувало вимоги щодо припинення війни, які Путін висунув на Алясці під час зустрічі із Трампом.