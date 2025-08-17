Усі розділи
Зеленський: Переговори можуть початися з теперішньої лінії зіткнення

Катерина ТищенкоНеділя, 17 серпня 2025, 16:10
Зеленський: Переговори можуть початися з теперішньої лінії зіткнення
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський вважає, що переговори з РФ про завершення війни мають відбуватися відповідно до теперішньої лінії зіткнення й готовий обговорювати територіальні питання лише з правителем РФ Володимиром Путіним під час тристоронньої зустрічі Україна-США-Росія.

Джерело: Зеленський на прес-конференції з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн

Пряма мова: "Нам потрібні реальні переговори. Це означає, що вони можуть початися там, де лінія фронту зараз. Контактна лінія – це найкраща лінія для розмови. Європейці підтримують це, і ми дякуємо всім".

Деталі: Зеленський наголосив, що "Росія досі не має успіхів у Донецькій області, Путін не зміг захопити її протягом 12 років". Він також нагадав, що Конституція України "унеможливлює здачу територій чи торгівлю землею".

Пряма мова: "Оскільки територіальне питання настільки важливе, воно повинно обговорюватися лише лідерами України та Росії під час тристоронньої зустрічі Україна-США-Росія.

Поки що Росія не показує жодних ознак, що тристороння зустріч відбудеться. Якщо Росія відмовляється, тоді потрібні нові санкції".

Деталі: Президент також наголосив на необхідності припинення вогню перед початком розгляду умов завершення війни.

"Путін має багато вимог і ми не знаємо всі з них. Якщо їх реально так багато, як ми про це чули, тоді займе багато часу пройтися по всіх них, і це неможливо зробити під тиском зброї. Отже, необхідно припинити вогонь, працювати швидко над фінальною угодою. Ми будемо говорити про це у Вашингтоні", – сказав він.

Передісторія:

Зеленськийпереговори
