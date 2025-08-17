Все разделы
Зеленский: Переговоры могут начаться с нынешней линии соприкосновения

Катерина ТищенкоВоскресенье, 17 августа 2025, 16:10
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский считает, что переговоры с РФ о завершении войны должны проходить в соответствии с нынешней линией соприкосновения и готов обсуждать территориальные вопросы только с правителем РФ Владимиром Путиным во время трехсторонней встречи Украина-США-Россия.

Источник: Зеленский на пресс-конференции с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен

Прямая речь: "Нам нужны реальные переговоры. Это означает, что они могут начаться там, где сейчас находится линия фронта. Контактная линия – это лучшая линия для разговора. Европейцы поддерживают это, и мы благодарим всех".

Детали: Зеленский подчеркнул, что "Россия до сих пор не имеет успехов в Донецкой области, Путин не смог захватить ее в течение 12 лет". Он также напомнил, что Конституция Украины "делает невозможной сдачу территорий или торговлю землей".

Прямая речь: "Поскольку территориальный вопрос настолько важен, он должен обсуждаться только лидерами Украины и России во время трехсторонней встречи Украина-США-Россия.

Пока Россия не показывает никаких признаков, что трехсторонняя встреча состоится. Если Россия отказывается, тогда нужны новые санкции".

Детали: Президент также подчеркнул необходимость прекращения огня перед началом рассмотрения условий завершения войны.

"У Путина много требований, и мы не знаем всех из них. Если их действительно так много, как мы слышали, то потребуется много времени, чтобы рассмотреть все из них, и это невозможно сделать под давлением оружия. Следовательно, необходимо прекратить огонь, быстро работать над окончательным соглашением. Мы будем говорить об этом в Вашингтоне", – сказал он.

Предыстория:

