Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Віткофф: Путін погодився на надійні гарантії безпеки Україні з боку США і Європи

Катерина ТищенкоНеділя, 17 серпня 2025, 17:01
Віткофф: Путін погодився на надійні гарантії безпеки Україні з боку США і Європи
Стів Віткофф, фото Getty Images

Спецпосланець президента США Стів Віткофф заявив, що правитель РФ Володимир Путін у розмові з Дональдом Трампом погодився надати Україні "надійні гарантії безпеки" від Сполучених Штатів та європейських країн в рамках потенційної мирної угоди.

Джерело: Віткофф в ефірі CNN

Пряма мова: "Ми домовилися про надійні гарантії безпеки, які я б назвав революційними...

Реклама:

Ми дійшли згоди, що США та інші європейські країни можуть ефективно запропонувати формулювання, подібне до статті 5, для забезпечення гарантій безпеки".

Деталі: Він сказав, що Путін також погодився на "законодавче закріплення" з боку Росії не заходити на будь-яку іншу територію, в Україні чи деінде в Європі, в рамках потенційної мирної угоди.

Крім того, Віткофф заявив, що Путін пішов на поступки щодо своєї вимоги про "обмін територіями" з Україною під час зустрічі з Трампом на Алясці. Він відмовився надати конкретні деталі, але припустив, що Кремль тепер розглядає "обмін територіями" на поточних лініях фронту, а не на адміністративних кордонах принаймні деяких з п'яти регіонів, які давно перебувають у полі зору Путіна, пише CNN.

РЕКЛАМА:

"Росіяни пішли на деякі поступки щодо всіх п'яти регіонів", – сказав Віткофф, додавши, що це питання буде обговорюватися з президентом України Володимиром Зеленським під час його візиту до Білого дому в понеділок.

"Сподіваємося, що ми зможемо прийняти деякі рішення прямо там і тоді", – сказав він.

Він зазначив, що позиція Росії змінилася порівняно з попередніми переговорами, але все ще недостатня для укладення повного мирного договору.

"Це було важливо. Але це не означає, що цього достатньо… Справа в тому, що ми почали бачити певну поміркованість у їхньому підході до укладення остаточного мирного договору", – додав спецпредставник.

Віткофф також стверджує, що "значний прогрес", досягнутий під час зустрічі з Путіним нібито змусив Трампа відмовитися від своїх спроб досягти негайного припинення вогню і натомість працювати над просуванням більш масштабної мирної угоди.

Він також заявив, що росіяни пішли далі, ніж на попередніх зустрічах, у пом'якшенні своїх позицій.

"Вперше ми бачимо поступки більше, ніж ми бачили в минулому, безумовно більше, ніж ми бачили за попередньої адміністрації… Це обнадійливо. Тепер ми повинні розвивати це, і ми повинні досягти угоди для українців", – сказав спецпосленець.

Що передувало: Зеленський у неділю заявив, що готовий обговорювати територіальні питання лише з Путіним під час тристоронньої зустрічі Україна-США-Росія.

Передісторія:

ТрампСШАПутінпереговори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Віткофф: Путін погодився на надійні гарантії безпеки Україні з боку США і Європи
Зеленський: Переговори можуть початися з теперішньої лінії зіткнення
Зеленський зустрівся з фон дер Ляєн в Брюсселі
Зеленський нагородив Прокопенка орденом Богдана Хмельницького 2 ступеня
ЗМІ опублікували вимоги Путіна щодо припинення війни, які він висловив Трампу
WSJ: Трамп був втомленим і роздратованим Путіним після переговорів
Усі новини...
Трамп
Трамп анонсував "великий прогрес" щодо Росії
Гарантія безпеки, яку обговорили Трамп та Путін, має працювати як стаття 5 НАТО – Зеленський
ЗМІ: Путін називав Китай одним із можливих гарантів безпеки
Останні новини
17:34
футболДонецький "Шахтар" на виїзді обіграв рівненський "Верес" в УПЛ
17:33
Економіка Ізраїля несподівано скоротилася через війну з Іраном – Bloomberg
17:24
Трамп анонсував "великий прогрес" щодо Росії
17:12
Фон дер Ляєн обговорить з державами ЄС виробництво дронів для України через механізм SAFE
17:01
Віткофф: Путін погодився на надійні гарантії безпеки Україні з боку США і Європи
16:49
Зеленський оцінив можливе розділення України і Молдови на шляху до ЄС
16:40
Зеленський про гарантії безпеки: невідомо, про що реально говорили Трамп і Путін
16:38
Серпневі переговори між США та Індією щодо торгівлі скасовані – Reuters
16:24
Чергові медалі Всесвітніх ігор допомогли Україні виграти медальний залік у паверліфтингу
16:17
Гарантія безпеки, яку обговорили Трамп та Путін, має працювати як стаття 5 НАТО – Зеленський
Усі новини...
Реклама:
Реклама: