Віткофф: Путін погодився на надійні гарантії безпеки Україні з боку США і Європи

Спецпосланець президента США Стів Віткофф заявив, що правитель РФ Володимир Путін у розмові з Дональдом Трампом погодився надати Україні "надійні гарантії безпеки" від Сполучених Штатів та європейських країн в рамках потенційної мирної угоди.

Джерело: Віткофф в ефірі CNN

Пряма мова: "Ми домовилися про надійні гарантії безпеки, які я б назвав революційними...

Реклама:

Ми дійшли згоди, що США та інші європейські країни можуть ефективно запропонувати формулювання, подібне до статті 5, для забезпечення гарантій безпеки".

Деталі: Він сказав, що Путін також погодився на "законодавче закріплення" з боку Росії не заходити на будь-яку іншу територію, в Україні чи деінде в Європі, в рамках потенційної мирної угоди.

Крім того, Віткофф заявив, що Путін пішов на поступки щодо своєї вимоги про "обмін територіями" з Україною під час зустрічі з Трампом на Алясці. Він відмовився надати конкретні деталі, але припустив, що Кремль тепер розглядає "обмін територіями" на поточних лініях фронту, а не на адміністративних кордонах принаймні деяких з п'яти регіонів, які давно перебувають у полі зору Путіна, пише CNN.

РЕКЛАМА:

"Росіяни пішли на деякі поступки щодо всіх п'яти регіонів", – сказав Віткофф, додавши, що це питання буде обговорюватися з президентом України Володимиром Зеленським під час його візиту до Білого дому в понеділок.

"Сподіваємося, що ми зможемо прийняти деякі рішення прямо там і тоді", – сказав він.

Він зазначив, що позиція Росії змінилася порівняно з попередніми переговорами, але все ще недостатня для укладення повного мирного договору.

"Це було важливо. Але це не означає, що цього достатньо… Справа в тому, що ми почали бачити певну поміркованість у їхньому підході до укладення остаточного мирного договору", – додав спецпредставник.

Віткофф також стверджує, що "значний прогрес", досягнутий під час зустрічі з Путіним нібито змусив Трампа відмовитися від своїх спроб досягти негайного припинення вогню і натомість працювати над просуванням більш масштабної мирної угоди.

Він також заявив, що росіяни пішли далі, ніж на попередніх зустрічах, у пом'якшенні своїх позицій.

"Вперше ми бачимо поступки більше, ніж ми бачили в минулому, безумовно більше, ніж ми бачили за попередньої адміністрації… Це обнадійливо. Тепер ми повинні розвивати це, і ми повинні досягти угоди для українців", – сказав спецпосленець.

Що передувало: Зеленський у неділю заявив, що готовий обговорювати територіальні питання лише з Путіним під час тристоронньої зустрічі Україна-США-Росія.

Передісторія: