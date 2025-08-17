Виткофф: Путин согласился на надежные гарантии безопасности Украины со стороны США и Европы

Спецпосланник президента США Стив Виткофф заявил, что правитель РФ Владимир Путин в разговоре с Дональдом Трампом согласился предоставить Украине "надежные гарантии безопасности" от Соединенных Штатов и европейских стран в рамках потенциального мирного соглашения.

Источник: Виткофф в эфире CNN

Прямая речь: "Мы договорились о надежных гарантиях безопасности, которые я бы назвал революционными...

Мы пришли к соглашению, что США и другие европейские страны могут эффективно предложить формулировку, подобную статье 5, для обеспечения гарантий безопасности".

Детали: Он сказал, что Путин также согласился на "законодательное закрепление" со стороны России не заходить на любую другую территорию, в Украине или где-либо в Европе, в рамках потенциального мирного соглашения.

Кроме того, Виткофф заявил, что Путин пошел на уступки в отношении своего требования об "обмене территориями" с Украиной во время встречи с Трампом на Аляске. Он отказался предоставить конкретные детали, но предположил, что Кремль теперь рассматривает "обмен территориями" на текущих линиях фронта, а не на административных границах по крайней мере некоторых из пяти регионов, которые давно находятся в поле зрения Путина, пишет CNN.

"Россияне пошли на некоторые уступки по всем пяти регионам", — сказал Виткофф, добавив, что этот вопрос будет обсуждаться с президентом Украины Владимиром Зеленским во время его визита в Белый дом в понедельник.

"Надеемся, что мы сможем принять некоторые решения прямо там и тогда", — сказал он.

Виткофф также утверждает, что "значительный прогресс", достигнутый во время встречи с Путиным, якобы заставил Трампа отказаться от своих попыток добиться немедленного прекращения огня и вместо этого работать над продвижением более масштабного мирного соглашения.

Он также заявил, что россияне пошли дальше, чем на предыдущих встречах, в смягчении своих позиций.

"Впервые мы видим уступки больше, чем мы видели в прошлом, безусловно больше, чем мы видели при предыдущей администрации... Это обнадеживает. Теперь мы должны развивать это, и мы должны достичь соглашения для украинцев", – сказал спецпосланник.

Что предшествовало: Зеленский в воскресенье заявил, что готов обсуждать территориальные вопросы только с Путиным во время трехсторонней встречи Украина-США-Россия.

Предыстория: