Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Рубіо запевнив, що США не тиснутимуть на Україну щодо відмови від територій

Христина Бондарєва, Катерина ТищенкоНеділя, 17 серпня 2025, 18:09
Рубіо запевнив, що США не тиснутимуть на Україну щодо відмови від територій
Марко Рубіо, фото Getty Images

Держсекретар США Марко Рубіо запевняє, що Сполучені Штати не будуть тиснути на Україну щодо територіальних поступок Росії в рамках потенційної мирної угоди. 

Джерело: Рубіо в інтерв’ю NBC News, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Рубіо сказав, що, попри вимоги правителя РФ Володимира Путіна, "якщо українці не готові відмовитися від цього, ніхто не змушує Україну відмовлятися". 

Реклама:

Пряма мова: "Він (Путін), безумовно, вимагає того, чого українці та інші не готові підтримати, і ми не будемо тиснути на них, щоб вони це віддали. А українці вимагають того, чого росіяни не віддадуть". 

Деталі: Держсекретар додав, що США намагаються "вести серйозні переговори і знайти компроміс між двома ворогуючими сторонами в дуже складній війні, де росіяни, як завжди, відчувають, що імпульс на їхньому боці, а українці, які проявили неймовірну хоробрість і дають відсіч, завдають росіянам величезних збитків".

Що передувало: Президент Володимир Зеленський у неділю заявив, що переговори з РФ про завершення війни мають відбуватися відповідно до теперішньої лінії зіткнення й готовий обговорювати територіальні питання лише з правителем РФ Володимиром Путіним під час тристоронньої зустрічі Україна-США-Росія.

РЕКЛАМА:

Передісторія:

  • Дональд Трамп після зустрічі на Алясці заявив, що домовився з Путіним про обмін територіями і "Зеленський має це прийняти".
  • За даними Bloomberg, під час розмови з європейськими лідерами та Зеленським Трамп заявив, що Путін продовжує вимагати виходу українських військ з усієї території Донецької та Луганської областей, однак готовий заморозити фронт у Запорізькій та Херсонській областях. Зеленський відхилив цю вимогу.
  • Агентство Reuters у неділю опублікувало вимоги щодо припинення війни, які Путін висунув на Алясці під час зустрічі із Трампом.
  • 18 серпня у Білому домі пройде зустріч за участю президента Трампа, президента України Володимира Зеленського та низки європейських лідерів.

СШАпереговори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Віткофф: Путін погодився на надійні гарантії безпеки Україні з боку США і Європи
Зеленський: Переговори можуть початися з теперішньої лінії зіткнення
Зеленський зустрівся з фон дер Ляєн в Брюсселі
Зеленський нагородив Прокопенка орденом Богдана Хмельницького 2 ступеня
ЗМІ опублікували вимоги Путіна щодо припинення війни, які він висловив Трампу
WSJ: Трамп був втомленим і роздратованим Путіним після переговорів
Усі новини...
США
Віткофф: Путін погодився на надійні гарантії безпеки Україні з боку США і Європи
Прем’єр Британії долучиться до зустрічі євролідерів з Зеленським і Трампом
Генсек НАТО Рютте візьме участь у переговорах Зеленського та Трампа
Останні новини
19:13
Рубіо назвав три ключові елементи угоди про завершення війни
19:09
Bild: Трамп спершу зустрінеться лише з Зеленським, європейські лідери долучаться пізніше
18:52
фотоУ ДТП з автобусом на Хмельниччині постраждали 16 людей, серед них діти
18:41
Рубіо розповів, як росіяни на Алясці були змушені заправляти літаки за готівку
18:34
Трамп перепостив допис про те, що Україна має віддати Росії частину територій
18:34
Україна фінішувала третьою в медальному заліку Всесвітніх ігор-2025
18:09
Рубіо запевнив, що США не тиснутимуть на Україну щодо відмови від територій
17:50
боксІтаума: Я ще не заслужив на бій з Усиком
17:33
Економіка Ізраїля несподівано скоротилася через війну з Іраном – Bloomberg
17:32
футболДонецький "Шахтар" на виїзді обіграв рівненський "Верес" в УПЛ
Усі новини...
Реклама:
Реклама: