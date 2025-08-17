Рубіо запевнив, що США не тиснутимуть на Україну щодо відмови від територій
Держсекретар США Марко Рубіо запевняє, що Сполучені Штати не будуть тиснути на Україну щодо територіальних поступок Росії в рамках потенційної мирної угоди.
Джерело: Рубіо в інтерв’ю NBC News, повідомляє "Європейська правда"
Деталі: Рубіо сказав, що, попри вимоги правителя РФ Володимира Путіна, "якщо українці не готові відмовитися від цього, ніхто не змушує Україну відмовлятися".
Пряма мова: "Він (Путін), безумовно, вимагає того, чого українці та інші не готові підтримати, і ми не будемо тиснути на них, щоб вони це віддали. А українці вимагають того, чого росіяни не віддадуть".
Деталі: Держсекретар додав, що США намагаються "вести серйозні переговори і знайти компроміс між двома ворогуючими сторонами в дуже складній війні, де росіяни, як завжди, відчувають, що імпульс на їхньому боці, а українці, які проявили неймовірну хоробрість і дають відсіч, завдають росіянам величезних збитків".
Що передувало: Президент Володимир Зеленський у неділю заявив, що переговори з РФ про завершення війни мають відбуватися відповідно до теперішньої лінії зіткнення й готовий обговорювати територіальні питання лише з правителем РФ Володимиром Путіним під час тристоронньої зустрічі Україна-США-Росія.
Передісторія:
- Дональд Трамп після зустрічі на Алясці заявив, що домовився з Путіним про обмін територіями і "Зеленський має це прийняти".
- За даними Bloomberg, під час розмови з європейськими лідерами та Зеленським Трамп заявив, що Путін продовжує вимагати виходу українських військ з усієї території Донецької та Луганської областей, однак готовий заморозити фронт у Запорізькій та Херсонській областях. Зеленський відхилив цю вимогу.
- Агентство Reuters у неділю опублікувало вимоги щодо припинення війни, які Путін висунув на Алясці під час зустрічі із Трампом.
- 18 серпня у Білому домі пройде зустріч за участю президента Трампа, президента України Володимира Зеленського та низки європейських лідерів.