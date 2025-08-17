Рубіо запевнив, що США не тиснутимуть на Україну щодо відмови від територій

Держсекретар США Марко Рубіо запевняє, що Сполучені Штати не будуть тиснути на Україну щодо територіальних поступок Росії в рамках потенційної мирної угоди.

Джерело: Рубіо в інтерв’ю NBC News, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Рубіо сказав, що, попри вимоги правителя РФ Володимира Путіна, "якщо українці не готові відмовитися від цього, ніхто не змушує Україну відмовлятися".

Пряма мова: "Він (Путін), безумовно, вимагає того, чого українці та інші не готові підтримати, і ми не будемо тиснути на них, щоб вони це віддали. А українці вимагають того, чого росіяни не віддадуть".

Деталі: Держсекретар додав, що США намагаються "вести серйозні переговори і знайти компроміс між двома ворогуючими сторонами в дуже складній війні, де росіяни, як завжди, відчувають, що імпульс на їхньому боці, а українці, які проявили неймовірну хоробрість і дають відсіч, завдають росіянам величезних збитків".

Що передувало: Президент Володимир Зеленський у неділю заявив, що переговори з РФ про завершення війни мають відбуватися відповідно до теперішньої лінії зіткнення й готовий обговорювати територіальні питання лише з правителем РФ Володимиром Путіним під час тристоронньої зустрічі Україна-США-Росія.

