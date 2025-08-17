Рубио заверил, что США не будут давить на Украину в вопросе отказа от территорий

Госсекретарь США Марко Рубио уверяет, что Соединенные Штаты не будут давить на Украину в отношении территориальных уступок России в рамках потенциального мирного соглашения.

Источник: Рубио в интервью NBC News, сообщает "Европейская правда"

Детали: Рубио сказал, что, несмотря на требования правителя РФ Владимира Путина, "если украинцы не готовы отказаться от этого, никто не заставляет Украину отказываться".

Реклама:

Прямая речь: "Он (Путин), безусловно, требует того, чего украинцы и другие не готовы поддержать, и мы не будем давить на них, чтобы они это отдали. А украинцы требуют того, чего россияне не отдадут".

Детали: Госсекретарь отметил, что США пытаются "вести серьезные переговоры и найти компромисс между двумя враждующими сторонами в очень сложной войне, где россияне, как всегда, чувствуют, что импульс на их стороне, а украинцы, проявившие невероятную храбрость и дающие отпор, наносят россиянам огромный ущерб".

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский в воскресенье заявил, что переговоры с РФ о завершении войны должны проходить в соответствии с нынешней линией соприкосновения и готов обсуждать территориальные вопросы только с правителем РФ Владимиром Путиным во время трехсторонней встречи Украина-США-Россия.

РЕКЛАМА:

Предыстория: