Катерина ТищенкоНеділя, 17 серпня 2025, 18:52
У ДТП з автобусом на Хмельниччині постраждали 16 людей, серед них діти
ДТП на Хмельниччині, фото поліції

На Хмельниччині біля села Міцівці внаслідок ДТП за участі автобуса постраждали 16 людей, з них двоє дітей.

Джерело: поліція Хмельницької області

Деталі: Дорожньо-транспортна пригода сталася 17 серпня близько 16:30 поблизу села Міцівці Новодунаєвецької громади.

Дослівно: "Сталося зіткнення автомобіля "Hyundai Santa Fe" під керуванням 41-річного жителя м. Полонне та автобуса "Mercedes-Benz Sprinter", за кермом якого перебував 55-річний житель села Богданівці Хмельницької міської громади.

ДТП на Хмельниччині, фото поліції
ДТП на Хмельниччині, фото поліції

Внаслідок аварії водій автобуса та його 15 пасажирів, з них двоє дітей, отримали тілесні ушкодження. Медики госпіталізували потерпілих до Дунаєвецької багатопрофільної лікарні".

