В ДТП с автобусом в Хмельницкой области пострадали 16 человек, среди них дети

В Хмельницкой области возле села Мицевцы в результате ДТП с участием автобуса пострадали 16 человек, из них двое детей.

Источник: полиция Хмельницкой области

Детали: Дорожно-транспортное происшествие произошло 17 августа около 16:30 вблизи села Мицевцы Новодунаевецкой общины.

Дословно: "Произошло столкновение автомобиля "Hyundai Santa Fe" под управлением 41-летнего жителя г. Полонное и автобуса "Mercedes-Benz Sprinter", за рулем которого находился 55-летний житель села Богдановцы Хмельницкой городской общины.

ДТП в Хмельницкой области, фото полиции

В результате аварии водитель автобуса и его 15 пассажиров, из них двое детей, получили телесные повреждения. Медики госпитализировали пострадавших в Дунаевецкую многопрофильную больницу".