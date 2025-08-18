Росіяни вдарили авіабомбою по Сумщині: постраждала жінка

Близько 22:00 у неділю російські війська завдали удару керованою авіабомбою по Новослобідській громаді, унаслідок чого постраждала 57-річна жінка.

Джерело: голова Сумської ОВА Олег Григоров

Деталі: Постраждалу жінку дістали зі зруйнованого будинку та доправили до лікарні. За даними медиків, стан жінки оцінюється як нетяжкий, їй проводять обстеження та надають необхідну допомогу.

Попередньо відомо про пошкодження близько 10 приватних будинків. Інформація щодо наслідків ворожого удару уточнюється.

