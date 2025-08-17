Росіяни вдарили ракетою по цивільній інфраструктурі Сум
Неділя, 17 серпня 2025, 23:10
Російські війська у неділю ввечері завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі Сум, є пошкодження.
Джерело: голова Сумської ОДА Олег Григоров у Telegram, в.о. міського голови Сум Артем Кобзар
Пряма мова: "Ворог завдав ракетного удару по цивільній інфраструктурі Сумської громади. Попередньо – балістичною ракетою.
За попередньою інформацією, обійшлося без жертв, однак є пошкодження. Наслідки атаки уточнюються".
Деталі: Загрозу балістичного озброєння оголошено на більшій частині території України, включно з Києвом.
Згодом в.о. міського голови Сум Артем Кобзар повідомив, що росіяни завдали удару по цивільній інфраструктурі міста, поруч із закладом освіти. За попередньою інформацією, постраждалих немає.