Росіяни вдарили ракетою по цивільній інфраструктурі Сум

Катерина ТищенкоНеділя, 17 серпня 2025, 23:10
Росіяни вдарили ракетою по цивільній інфраструктурі Сум
вирва від прильоту балістики в Сумах, фото: Артем Кобзар/Facebook

Російські війська у неділю ввечері завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі Сум, є пошкодження.

Джерело: голова Сумської ОДА Олег Григоров у Telegram, в.о. міського голови Сум Артем Кобзар

Пряма мова: "Ворог завдав ракетного удару по цивільній інфраструктурі Сумської громади. Попередньо – балістичною ракетою.

За попередньою інформацією, обійшлося без жертв, однак є пошкодження. Наслідки атаки уточнюються".

Деталі: Загрозу балістичного озброєння оголошено на більшій частині території України, включно з Києвом.

Згодом в.о. міського голови Сум Артем Кобзар повідомив, що росіяни завдали удару по цивільній інфраструктурі міста, поруч із закладом освіти. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

