Россияне ударили авиабомбой по Сумщине: пострадала женщина

Около 22:00 в воскресенье российские войска нанесли удар управляемой авиабомбой по Новослободской громаде, в результате чего пострадала 57-летняя женщина.

Источник: глава Сумской ОВА Олег Григоров

Детали: Пострадавшую женщину достали из разрушенного дома и доставили в больницу. По данным медиков, её состояние оценивается как нетяжёлое, ей проводят обследование и оказывают необходимую помощь.

Реклама:

Предварительно известно о повреждении около 10 частных домов. Информация о последствиях вражеского удара уточняется.

Что этому предшествовало: