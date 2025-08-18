Россияне ударили авиабомбой по Сумщине: пострадала женщина
Понедельник, 18 августа 2025, 00:22
Около 22:00 в воскресенье российские войска нанесли удар управляемой авиабомбой по Новослободской громаде, в результате чего пострадала 57-летняя женщина.
Источник: глава Сумской ОВА Олег Григоров
Детали: Пострадавшую женщину достали из разрушенного дома и доставили в больницу. По данным медиков, её состояние оценивается как нетяжёлое, ей проводят обследование и оказывают необходимую помощь.
Реклама:
Предварительно известно о повреждении около 10 частных домов. Информация о последствиях вражеского удара уточняется.
Что этому предшествовало:
- Российские войска в воскресенье, 17 августа, вечером нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре Сум.