Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне ударили авиабомбой по Сумщине: пострадала женщина

Ольга КацимонПонедельник, 18 августа 2025, 00:22
Россияне ударили авиабомбой по Сумщине: пострадала женщина
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО

Около 22:00 в воскресенье российские войска нанесли удар управляемой авиабомбой по Новослободской громаде, в результате чего пострадала 57-летняя женщина.

Источник: глава Сумской ОВА Олег Григоров

Детали: Пострадавшую женщину достали из разрушенного дома и доставили в больницу. По данным медиков, её состояние оценивается как нетяжёлое, ей проводят обследование и оказывают необходимую помощь.

Реклама:

Предварительно известно о повреждении около 10 частных домов. Информация о последствиях вражеского удара уточняется.

Что этому предшествовало:

Сумская областьроссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
обновлено, фотоРоссияне нанесли баллистический удар по Харькову, среди пострадавших – ребенок
Матернова: Европа не будет терпеть мир, который является другим словом для капитуляции
Макрон заявил, что Россия предлагает Украине капитуляцию
Виткофф: Путин согласился на надежные гарантии безопасности Украины со стороны США и Европы
Зеленский встретился с фон дер Ляйен в Брюсселе
Зеленский наградил Прокопенко орденом Богдана Хмельницкого II степени
Все новости...
Сумская область
Россияне ударили ракетой по гражданской инфраструктуре Сум
В Сумской области российский дрон убил 73-летнего мужчину
Россияне атаковали АЗС в Сумах: бушевал пожар, пострадал водитель
Последние новости
01:54
Посол предложил провести Супербоул впервые в истории за пределами США
01:31
WP: Белый дом не ожидает трёхстороннего саммита после встречи Трампа и Зеленского
00:22
Россияне ударили авиабомбой по Сумщине: пострадала женщина
23:59
Почему летом возникает головная боль и как от нее избавиться? Объясняют специалисты
23:58
футболОдин из лучших: Забарный получил добротную оценку за свой дебютный матч в составе ПСЖ
23:39
обновлено, фотоРоссияне нанесли баллистический удар по Харькову, среди пострадавших – ребенок
23:19
Утренний кофе значительно улучшает настроение людей, регулярно употребляющих кофеин – ученые
23:17
боксПаркер – о просьбе Усика отсрочить защиту пояса WBO: Он заслужил это время
23:10
обновлено, фотоРоссияне ударили ракетой по гражданской инфраструктуре Сум
23:04
Появились фото украинской ракеты "Фламинго" с дальностью 3000 км
Все новости...
Реклама:
Реклама: