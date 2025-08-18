NYT: європейські союзники у паніці перед переговорами Трампа і Зеленського

Зустріч у Білому домі президентів США і України Дональда Трампа і Володимира Зеленського скликається з небаченим поспіхом – уперше з часів перед війною в Іраку.

Джерело: The New York Times з посиланням на європейського дипломата

Деталі: Як повідомив виданню дипломат, основний страх союзників полягає в повторенні лютневого скандалу, коли Дональд Трамп публічно посварився з Володимиром Зеленським, заявивши, що Україна "не має карт у руках" у війні з Росією.

Дослівно: "Один високопоставлений європейський дипломат, який побажав анонімності, визнав, що серед союзників панує відчуття паніки. Так швидко, як нинішня зустріч, не збиралася жодна інша - з часів перед війною в Іраку".

Деталі: Держсекретар США Марко Рубіо в інтерв’ю у неділю на каналі CBS у програмі Face the Nation заперечив, що європейці їдуть до Вашингтона як "охоронці" Зеленського, наголосивши, що лідерів запросили самі американці після низки спільних консультацій.

Європейські союзники побоюються, що Трамп, відмовившись від ідеї припинення вогню як передумови миру, фактично грає на руку Путіну.

Путін не приховує: миру він хоче лише тоді, коли досягне своїх військових цілей.

Як пише видання, це робить будь-яку мирну угоду малоймовірною. Утім, коли лідери зберуться в Білому домі в понеділок, вони обговорюватимуть не лише кордони, а й гарантії безпеки для України – аж до можливого миротворчого контингенту.

