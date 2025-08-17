"Коаліція рішучих" готова розгорнути сили в Україні одразу після припинення бойових дій

"Коаліція рішучих" підтвердила готовність розгорнути в Україні сили безпеки одразу після припинення бойових дій, а також допомогти в забезпеченні безпеки повітряного та морського простору України та відновленні збройних сил України.

Джерело: заява співголів "коаліції рішучих" президента Франції Емманюеля Макрона та прем'єра Британії Кіра Стармера за підсумками зустрічі за участі президента Володимира Зеленського в неділю

Дослівно: "Лідери також високо оцінили зобов'язання президента Трампа щодо надання гарантій безпеки Україні, в яких "коаліція рішучих" відіграватиме важливу роль, зокрема через багатонаціональні сили в Україні.

Вони ще раз наголосили на готовності розгорнути сили безпеки, як тільки припиняться бойові дії, а також допомогти забезпечити безпеку повітряного та морського простору України та відновити збройні сили України".

Деталі: Зазначається також, що лідери підтвердили свою незмінну підтримку України та високо оцінили прагнення Зеленського до справедливого і тривалого миру в той час, як він готується до подальших консультацій з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні.

Макрон і Стармер також поінформували інших лідерів, що в понеділок вирушать до Вашингтона для зустрічі з Трампом разом із Зеленським.

Що передувало: Зеленський назвав "дуже корисною" зустріч із "коаліцією рішучих" у неділю в Брюсселі, на якій Україна та європейські представники скоординували позиції напередодні візиту до Вашингтона для зустрічі з Трампом.

18 серпня Зеленський у Вашингтоні зустрінеться з Трампом. Разом з українським президентом до США летять кілька європейських лідерів. Проте, за даними ЗМІ, спершу у Зеленського відбудеться двостороння зустріч лише з Трампом. Опісля буде спільна зустріч з європейцями.