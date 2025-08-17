Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Коаліція рішучих" готова розгорнути сили в Україні одразу після припинення бойових дій

Катерина ТищенкоНеділя, 17 серпня 2025, 21:39
Коаліція рішучих готова розгорнути сили в Україні одразу після припинення бойових дій
Зеленський, Макрон і Стармер, фото Getty Images

"Коаліція рішучих" підтвердила готовність розгорнути в Україні сили безпеки одразу після припинення бойових дій, а також допомогти в забезпеченні безпеки повітряного та морського простору України та відновленні збройних сил України.

Джерело: заява співголів "коаліції рішучих" президента Франції Емманюеля Макрона та прем'єра Британії Кіра Стармера за підсумками зустрічі за участі президента Володимира Зеленського в неділю

Дослівно: "Лідери також високо оцінили зобов'язання президента Трампа щодо надання гарантій безпеки Україні, в яких "коаліція рішучих" відіграватиме важливу роль, зокрема через багатонаціональні сили в Україні.

Реклама:

Вони ще раз наголосили на готовності розгорнути сили безпеки, як тільки припиняться бойові дії, а також допомогти забезпечити безпеку повітряного та морського простору України та відновити збройні сили України".

Деталі: Зазначається також, що лідери підтвердили свою незмінну підтримку України та високо оцінили прагнення Зеленського до справедливого і тривалого миру в той час, як він готується до подальших консультацій з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні.

Макрон і Стармер також поінформували інших лідерів, що в понеділок вирушать до Вашингтона для зустрічі з Трампом разом із Зеленським.

РЕКЛАМА:

Що передувало: Зеленський назвав "дуже корисною" зустріч із "коаліцією рішучих" у неділю в Брюсселі, на якій Україна та європейські представники скоординували позиції напередодні візиту до Вашингтона для зустрічі з Трампом.

18 серпня Зеленський у Вашингтоні зустрінеться з Трампом. Разом з українським президентом до США летять кілька європейських лідерів. Проте, за даними ЗМІ, спершу у Зеленського відбудеться двостороння зустріч лише з Трампом. Опісля буде спільна зустріч з європейцями.

коаліція рішучих
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
"Коаліція рішучих" готова розгорнути сили в Україні одразу після припинення бойових дій
Матернова: Європа не терпітиме миру, який є іншим словом для капітуляції
Макрон заявив, що Росія пропонує Україні капітуляцію
Віткофф: Путін погодився на надійні гарантії безпеки Україні з боку США і Європи
Зеленський зустрівся з фон дер Ляєн в Брюсселі
Зеленський нагородив Прокопенка орденом Богдана Хмельницького 2 ступеня
Усі новини...
Зеленський: Переговори можуть початися з теперішньої лінії зіткнення
Рубіо запевнив, що США не тиснутимуть на Україну щодо відмови від територій
Трамп перепостив допис про те, що Україна має віддати Росії частину територій
Bild: Трамп спершу зустрінеться лише з Зеленським, європейські лідери долучаться пізніше
Останні новини
22:06
DeepState: За понад тисячу днів росіяни окупували менше 1% території України
21:58
більярдРонні згадав молодість, Робертсон написав історію, Cіньтун розчаровує: підсумки Saudi Arabia Masters 2025
21:39
"Коаліція рішучих" готова розгорнути сили в Україні одразу після припинення бойових дій
21:13
фотоУ Запорізькій області від удару РФ загинув підліток, поранено ще 2 дітей і 4 дорослих
20:53
"Київ Кепіталз" підписали гравця збірної Латвії з хокею
20:30
Матернова: Європа не терпітиме миру, який є іншим словом для капітуляції
20:11
футболЖитомирське "Полісся" зазнало другої поспіль поразки в УПЛ, поступившись вдома черкаському ЛНЗ
20:02
Бортпровідники у Канаді продовжать страйк попри рішення уряду
19:46
Макрон заявив, що Росія пропонує Україні капітуляцію
19:25
Зеленський розповів про зустріч із "коаліцією рішучих": скоординували позиції
Усі новини...
Реклама:
Реклама: