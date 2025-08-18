NYT: европейские союзники в панике перед переговорами Трампа и Зеленского

Встреча в Белом доме президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского созывается с невиданной поспешностью - впервые со времён перед войной в Ираке.

Источник: The New York Times со ссылкой на европейского дипломата

Детали: Как сообщил изданию дипломат, основной страх союзников заключается в повторении февральского скандала, когда Дональд Трамп публично поссорился с Владимиром Зеленским, заявив, что Украина "не имеет карт на руках" в войне с Россией.

Дословно: "Один высокопоставленный европейский дипломат, пожелавший анонимности, признал, что среди союзников царит ощущение паники. Так быстро, как нынешняя встреча, не собиралась ни одна другая - со времён перед войной в Ираке".

Детали: Госсекретарь США Марко Рубио в интервью в воскресенье на канале CBS в программе Face the Nation опроверг, что европейцы едут в Вашингтон как "охранники" Зеленского, подчеркнув, что лидеров пригласили сами американцы после ряда совместных консультаций.

Европейские союзники опасаются, что Трамп, отказавшись от идеи прекращения огня как предпосылки мира, фактически играет на руку Путину.

Путин не скрывает: мира он хочет лишь тогда, когда достигнет своих военных целей.

Как пишет издание, это делает любое мирное соглашение маловероятным. Тем не менее, когда лидеры соберутся в Белом доме в понедельник, они будут обсуждать не только границы, но и гарантии безопасности для Украины - вплоть до возможного миротворческого контингента.

