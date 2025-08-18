Усі розділи
У Харкові через атаку дронів загинуло двоє людей і дитина, десятки поранених

Ольга КацімонПонеділок, 18 серпня 2025, 05:45
У Харкові через атаку дронів загинуло двоє людей і дитина, десятки поранених
Наслідки обстрілу Харкова у ніч на 18 серпня/Харківська ОВА

У Харкові через нічну атаку російських дронів загинули двоє людей та однорічна дитина. Поранені 17 людей, серед постраждалих шестеро дітей.

Джерела: міський голова Харкова Ігор Терехов, голова ОВА Олег Синєгубов

Деталі: За інформацією міського голови, російські "шахеди" влучили в Індустріальному районі Харкова. Один із ударів прийшовся по багатоповерховому житловому будинку.

Унаслідок вибуху виникла пожежа в двох під’їздах: у першому горіли поверхи з другого по четвертий, у другому – палав останній поверх. 

Через обвал перекриттів є загроза, що під завалами можуть залишатися люди. Триває аварійно-рятувальна операція.

 

За попередньою інформацією, в 06.36 ранку рятувальники деблокували з-під завалів жінку, яка може бути матірʼю загиблої дитини. Жінка жива, їй надають допомогу. 

Російські окупанти поцілили чотирма дронами типу "Герань-2" в 5-ти поверховий багатоквартирний житловий будинок. Спалахнули пожежі в квартирах на першому, третьому та пʼятому поверхах.

 

Зафіксовано руйнування перекриттів та обвали. Загалом пошкоджено шість житлових будинків та 15 автомобілів.

Що цьому передувало:

  • Приблизно о п'ятій годині ранку 18 серпня ЗМІ повідомляли про вибухи у Харкові.

Харківжертвиросійсько-українська війна
