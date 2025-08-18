В Харькове из-за атаки дронов погибли двое людей и ребёнок, десятки раненых

Последствия обстрела Харькова в ночь на 18 августа / Харьковская ОВА

В Харькове из-за ночной атаки российских дронов погибли двое людей и годовалый ребёнок. Ранены 17 человек, среди пострадавших шестеро детей.

Источники: мэр Харькова Игорь Терехов, глава ОВА Олег Синегубов

Детали: По словам Терехова, российские "шахеды" ударили по Индустриальному району Харькова. Один из ударов пришёлся по многоквартирному жилому дому.

В результате взрыва возник пожар в двух подъездах: в первом горели этажи со второго по четвёртый, во втором - горел последний этаж.

Из-за обрушения перекрытий существует угроза, что под завалами могут оставаться люди. Продолжается аварийно-спасательная операция.

По предварительной информации, в 06:36 утра спасатели деблокировали из-под завалов женщину, которая может быть матерью погибшего ребёнка. Женщина жива, ей оказывают помощь.

Враг поразил 4 БпЛА типа "Герань-2" в пятиэтажный многоквартирный жилой дом. Возникли пожары в квартирах на первом, третьем и пятом этажах.

Зафиксированы разрушения перекрытий и обрушения. Всего повреждено шесть жилых домов и 15 автомобилей.

