В Харькове из-за атаки дронов погибли двое людей и ребёнок, десятки раненых
В Харькове из-за ночной атаки российских дронов погибли двое людей и годовалый ребёнок. Ранены 17 человек, среди пострадавших шестеро детей.
Источники: мэр Харькова Игорь Терехов, глава ОВА Олег Синегубов
Детали: По словам Терехова, российские "шахеды" ударили по Индустриальному району Харькова. Один из ударов пришёлся по многоквартирному жилому дому.
В результате взрыва возник пожар в двух подъездах: в первом горели этажи со второго по четвёртый, во втором - горел последний этаж.
Из-за обрушения перекрытий существует угроза, что под завалами могут оставаться люди. Продолжается аварийно-спасательная операция.
По предварительной информации, в 06:36 утра спасатели деблокировали из-под завалов женщину, которая может быть матерью погибшего ребёнка. Женщина жива, ей оказывают помощь.
Враг поразил 4 БпЛА типа "Герань-2" в пятиэтажный многоквартирный жилой дом. Возникли пожары в квартирах на первом, третьем и пятом этажах.
Зафиксированы разрушения перекрытий и обрушения. Всего повреждено шесть жилых домов и 15 автомобилей.
Что этому предшествовало:
- Примерно в пять часов утра 18 августа СМИ сообщали о взрывах в Харькове.