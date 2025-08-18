Усі розділи
Сійярто звинуватив Київ в атаці, що зупинила постачання російської нафти до Угорщини

Уляна Кричковська, Валентина РоманенкоПонеділок, 18 серпня 2025, 11:42
Петер Сійярто, фото: Getty Images

Угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто знову звинуватив Україну в "атаці" на нафтопровід, що спричинило "припинення поставок нафти" до його країни.

Джерело: Сійярто у Facebook, цитує "Європейська правда"

Деталі: Угорський дипломат не вказав назву нафтопровода, проте може йтися про "Дружбу" – історичний канал постачання Urals (сорт сирої російської нафти, який складає понад 50% імпорту Угорщини).

Минулого тижня Сійярто звинувачував Україну в ударі по "важливій розподільчій станції" нафтопроводу "Дружба" в Брянській області Росії.

"Цей останній напад на нашу енергетичну безпеку є обурливим і неприйнятним!", – наголосив глава угорського МЗС 18 серпня.

Сійярто процитував слова заступника міністра енергетики Росії Павла Сорокіна, який оголосив, що російські експерти працюють над "якнайшвидшим відновленням трансформаторної станції", необхідної для функціонування трубопроводу, а також поскаржився, що наразі невідомо, коли буде відновлено поставки.

"Брюссель і Київ вже три з половиною роки намагаються втягнути Угорщину у війну в Україні, і все частіші напади України на нашу енергетичну безпеку також спрямовані на це", – обурився Сійярто.

Угорський дипломат заявив, що російсько-українська війна – "не війна" Угорщини й наголосив, що його країна "хоче залишатися осторонь", поки при владі уряд прем’єр-міністра Віктора Орбана.

"Наостанок нагадуємо українським політикам: електроенергія з Угорщини відіграє ключову роль в енергопостачанні України", – додав він.

Передісторія:

  • Єврокомісія запропонувала ввести юридично обов'язкову заборону на імпорт російського газу та скрапленого природного газу до ЄС до кінця 2027 року. Пропозиція включає забезпечення того, щоб цей план не міг бути заблокований Будапештом і Братиславою. 
  • У липні Сійярто заявив про прогрес у реалізації проєкту нового нафтопроводу між Угорщиною та Сербією, який анонсували раніше навесні, та знову покритикував ЄС за відмову від російських енергоресурсів.

Читайте також: Зірвати Орбана з гачка Кремля: як змусити Угорщину відмовитися від російської нафти

Угорщина
