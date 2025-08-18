Сийярто обвинил Киев в атаке, которая остановила поставки российской нефти в Венгрию

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто вновь обвинил Украину в "атаке" на нефтепровод, что привело к "прекращению поставок нефти" в его страну.

Источник: Сийярто в Facebook, цитирует "Европейская правда"

Детали: Венгерский дипломат не указал название нефтепровода, однако речь может идти о "Дружбе" – историческом канале поставок Urals (сорт сырой российской нефти, который составляет более 50% импорта Венгрии).

Реклама:

На прошлой неделе Сийярто обвинял Украину в ударе по "важной распределительной станции" нефтепровода "Дружба" в Брянской области России.

"Это последнее нападение на нашу энергетическую безопасность возмутительно и неприемлемо!", – подчеркнул глава венгерского МИД 18 августа.

Сийярто процитировал слова заместителя министра энергетики России Павла Сорокина, который объявил, что российские эксперты работают над "как можно скорейшим восстановлением трансформаторной станции", необходимой для функционирования трубопровода, а также пожаловался, что пока неизвестно, когда будут возобновлены поставки.

РЕКЛАМА:

"Брюссель и Киев уже три с половиной года пытаются втянуть Венгрию в войну в Украине, и все более частые нападения Украины на нашу энергетическую безопасность также направлены на это", – возмутился Сийярто.

Венгерский дипломат заявил, что российско-украинская война – "не война" Венгрии и подчеркнул, что его страна "хочет оставаться в стороне", пока у власти находится правительство премьер-министра Виктора Орбана.

"Напоследок напоминаем украинским политикам: электроэнергия из Венгрии играет ключевую роль в энергоснабжении Украины", – добавил он.

Предыстория:

Еврокомиссия предложила ввести юридически обязательный запрет на импорт российского газа и сжиженного природного газа в ЕС до конца 2027 года. Предложение включает обеспечение того, чтобы этот план не мог быть заблокирован Будапештом и Братиславой.

В июле Сийярто заявил о прогрессе в реализации проекта нового нефтепровода между Венгрией и Сербией, который был анонсирован ранее весной, и вновь раскритиковал ЕС за отказ от российских энергоресурсов.

Читайте также: Сорвать Орбана с крючка Кремля: как заставить Венгрию отказаться от российской нефти