Сирський пояснив, чому він втручається в управління на тактичному рівні

Головком Сирський під час роботи у підрозділах на Харківщині у липні 2025 року. Фото з Telegram Сирського

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, якого раніше критикували за так званий мікроменеджмент – постійне втручання в управління тактичного рівня, – визнав це і заявив, що вдається до таких дій, бо цього вимагають реалії війни.

Джерело: головком в інтерв’ю "РБК-Україна"

Пряма мова Сирського: "Реалії війни, високий рівень поінформованості та наявність величезної кількості засобів розвідки дозволяють отримувати інформацію фактично з усієї лінії фронту. Водночас реалії нашої війни такі, що втрата однієї позиції може призвести до втрати великої території, якщо не вживати там заходів… І тому, якщо я можу вирішити чи усунути проблему в її зародку – то, звичайно, для мене дуже важливо знати, що відбувається на лінії фронту. Це, знову ж таки, реалії війни".

Деталі: Він нагадав, що росіяни переважають українську армію в силах, в засобах, в озброєнні, в кількості боєприпасів, тому ЗСУ треба "миттєво реагувати на всі зміни обстановки та швидко ухвалювати ті рішення, які дозволяють нейтралізувати загрозу ще на старті".

"Це що стосується володіння обстановкою та ухвалення певних рішень. Але, звичайно, що на полі бою керує командир. Ти не можеш розказувати, як діяти військослужбовцям, відділенню, взводу безпосередньо на полі бою, тому що там рішення приймає командир – відділення, взводу, групи. Це прописано в його обов'язках, і він за це несе відповідальність. Коли він знаходиться на місці, він краще знає, як йому діяти", – сказав Сирський.

Він також запевняє, що Генштаб відійшов від "громіздких, величезних наказів", які раніше отримували командири.

"Коли я командував "Хортицею", щоденно, двічі на добу я отримував розлогий наказ з Генерального штабу, де детально розписували, які дії мають бути на кожній з позицій. Зараз ми доводимо задачі короткими розпорядженнями, інформуємо і ставимо задачі по суті, а рішення приймає вже безпосередньо командир, який знаходиться на полі бою", – сказав Сирський.

Він додав, що завдяки цьому командир знає, що його "не кинули напризволяще, про нього дбають, і йому готові допомогти в будь-який момент", і це "дає йому впевненість у своїх силах та діях".

