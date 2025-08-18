Сырский объяснил, почему он вмешивается в управление на тактическом уровне

Главнокомандующий Сырский во время работы в подразделениях в Харьковской области в июле 2025 года. Фото из Telegram Сырского

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, которого ранее критиковали за так называемый микроменеджмент – постоянное вмешательство в управление тактического уровня, – признал это и заявил, что прибегает к таким действиям, потому что этого требуют реалии войны.

Источник: главком в интервью "РБК-Украина"

Прямая речь Сырского: "Реалии войны, высокий уровень информированности и наличие огромного количества средств разведки позволяют получать информацию фактически со всей линии фронта. В то же время реалии нашей войны таковы, что потеря одной позиции может привести к потере большой территории, если не принимать там меры... И поэтому, если я могу решить или устранить проблему в ее зародыше – то, конечно, для меня очень важно знать, что происходит на линии фронта. Это, опять же, реалии войны".

Реклама:

Детали: Он напомнил, что россияне превосходят украинскую армию в силах, средствах, вооружении, количестве боеприпасов, поэтому ВСУ нужно "мгновенно реагировать на все изменения обстановки и быстро принимать те решения, которые позволяют нейтрализовать угрозу еще на старте".

"Это касается владения обстановкой и принятия определенных решений. Но, конечно, на поле боя командует командир. Ты не можешь рассказывать, как действовать военнослужащим, отделению, взводу непосредственно на поле боя, потому что там решение принимает командир – отделения, взвода, группы. Это прописано в его обязанностях, и он за это несет ответственность. Когда он находится на месте, он лучше знает, как ему действовать", – сказал Сырский.

Он также уверяет, что Генштаб отошел от "громоздких, огромных приказов", которые ранее получали командиры.

РЕКЛАМА:

"Когда я командовал "Хортицей", ежедневно, два раза в сутки я получал развернутый приказ из Генерального штаба, где подробно расписывали, какие действия должны быть на каждой из позиций. Сейчас мы доводим задачи короткими распоряжениями, информируем и ставим задачи по существу, а решение принимает уже непосредственно командир, который находится на поле боя", – сказал Сырский.

Он добавил, что благодаря этому командир знает, что его "не бросили на произвол судьбы, о нем заботятся, и ему готовы помочь в любой момент", и это "дает ему уверенность в своих силах и действиях".

Читайте также: Летнее наступление России на фронте: где будет продвигаться противник, и что ослабляет позиции Сил обороны

Предыстория: