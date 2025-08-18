Спека в Україні дещо спаде, у четвер на заході пройдуть дощі

Найближчими днями в Україні очікується тепла погода без опадів, лише 21 серпня у західних регіонах прогнозують дощі.

Джерело: Укргідрометцентр

Деталі: 19-20 серпня без опадів, вночі 8-14°, у південній частині 13-19°, на узбережжі морів до 21°; вдень 19 серпня 20-25°, на півдні країни 24-29°, 20 серпня очікується підвищення температури до 24-30°, на півдні та в центральних областях місцями до 33°.

У Києві у вівторок та середу невелика хмарність, без опадів, вночі 11-15°, вдень 22-26°, вітер північно-західний 3-10 м/с.

21 серпня у західних та Житомирській областях місцями короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів. Температура вночі 13-19°, на узбережжі морів до 21°; вдень 24-30°, у більшості західних областей зниження температури до 19-24°.