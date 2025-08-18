Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Спека в Україні дещо спаде, у четвер на заході пройдуть дощі

Ірина БалачукПонеділок, 18 серпня 2025, 13:57
Спека в Україні дещо спаде, у четвер на заході пройдуть дощі
Фото ілюстративне з pixabay.com

Найближчими днями в Україні очікується тепла погода без опадів, лише 21 серпня у західних регіонах прогнозують дощі.

Джерело: Укргідрометцентр

Деталі: 19-20 серпня без опадів, вночі 8-14°, у південній частині 13-19°, на узбережжі морів до 21°; вдень 19 серпня 20-25°, на півдні країни 24-29°, 20 серпня очікується підвищення температури до 24-30°, на півдні та в центральних областях місцями до 33°.

Реклама:

У Києві у вівторок та середу невелика хмарність, без опадів, вночі 11-15°, вдень 22-26°, вітер північно-західний 3-10 м/с.

21 серпня у західних та Житомирській областях місцями короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів. Температура вночі 13-19°, на узбережжі морів до 21°; вдень 24-30°, у більшості західних областей зниження температури до 19-24°.

погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Шмигаль попередив, що різкого скорочення українських військ після війни не буде
Трамп був на межі зриву переговорів на Алясці, коли Путін захотів всю Донеччину – ЗМІ
Україна потребує $45 мільярдів зовнішнього фінансування наступного року – Марченко
У лікарні Києва після введення анестезії померла 10-річна дівчинка: поліція почала розслідування
Сійярто звинуватив Київ в атаці, що зупинила постачання російської нафти до Угорщини
доповнено, фото, відеоКількість постраждалих від атаки РФ по Харкову зросла до 23, 7 загиблих, серед них двоє дітей
Усі новини...
погода
Грози та шквали у неділю накриють Київ і захід України
На вихідних прогнозують дощі, а в понеділок спека спаде
В найближчі дні в Україні буде сонячно, а в неділю прийдуть дощі  
Останні новини
16:54
Свириденко розповіла, що саме передбачає програма дій уряду
16:42
Зеленський і Келлог проводять зустріч у США
16:37
З 2026 року в Україні планують запровадити безкоштовний щорічний чекап для людей віком від 40 років
16:35
Міноборони запустило єдину платформу сервісів для виробників озброєння в Україні
16:31
В рамках підготовки до спільних навчань до Білорусі прибули перші ешелони техніки РФ
16:22
списокВсі медалісти України на Всесвітніх іграх 2025
16:15
Більшість – ексвійськові: в Україні вже працюють понад 1300 фахівців із супроводу ветеранів
16:14
текстТериторіальні поступки Росії закінчаться ще більшими територіальними втратами – Єльченко
16:12
Перед розмовою з Трампом між лідерами ЄС та Зеленським відбудеться підготовча зустріч
16:06
Telegraph: Британські посадовці навчали Зеленського "говорити мовою Трампа"
Усі новини...
Реклама:
Реклама: