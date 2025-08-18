Все разделы
Жара в Украине немного спадет, в четверг на западе пройдут дожди

Ирина БалачукПонедельник, 18 августа 2025, 13:57
Жара в Украине немного спадет, в четверг на западе пройдут дожди
Фото иллюстративное с pixabay.com

В ближайшие дни в Украине ожидается теплая погода без осадков, только 21 августа в западных регионах прогнозируют дожди.

Источник: Укргидрометцентр

Детали: 19-20 августа без осадков, ночью 8-14°, в южной части 13-19°, на побережье морей до 21°; днем 19 августа 20-25°, на юге страны 24-29°, 20 августа ожидается повышение температуры до 24-30°, на юге и в центральных областях местами до 33°.

В Киеве во вторник и среду небольшая облачность, без осадков, ночью 11-15°, днем 22-26°, ветер северо-западный 3-10 м/с.

21 августа в западных и Житомирской областях местами кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков. Температура ночью 13-19°, на побережье морей до 21°; днем 24-30°, в большинстве западных областей понижение температуры до 19-24°.

