Трамп був на межі зриву переговорів на Алясці, коли Путін захотів всю Донеччину – ЗМІ

Христина Бондарєва, Євген КізіловПонеділок, 18 серпня 2025, 15:11
Трамп був на межі зриву переговорів на Алясці, коли Путін захотів всю Донеччину – ЗМІ
Президент США Дональд Трамп був готовий достроково завершити переговори з очільником Кремля Владіміром Путіним на Алясці через непоступливість останнього щодо бажання анексувати всю Донецьку область.

Джерело: про це йдеться у публікації американського видання Axios від 18 серпня, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Згідно з матеріалом, на Алясці Путін висунув максималістські вимоги щодо українських територій, зокрема – щодо Донецької області, де Росія нині контролює приблизно 75% території.

Путін вимагав, що хоче отримати контроль над всією областю – і в якийсь момент він був настільки непохитним у своїй вимозі, що Трамп був готовий перервати переговори, пише видання.

"Якщо справа в Донецьку, і якщо немає жодних поступок, нам не слід це затягувати", – цитує слова Трампа до Путіна один зі співрозмовників видання. За повідомленнями, після цього Путін нібито відступив від своєї вимоги.

Оцінки американської розвідки щодо сили Росії різняться, зазначило джерело. За однією з них, Путін міг би захопити всю Донецьку область до жовтня. Інша прогнозує значно важчий і невизначений процес.

Агентство Reuters напередодні опублікувало вимоги щодо припинення війни, які Путін висунув на Алясці. Одна із них полягає в тому, що Київ має вивести своїй війська з Донецької і Луганської областей.

Держсекретар США Марко Рубіо напередодні запевнив, що Сполучені Штати не будуть тиснути на Україну, аби вона віддала свої території РФ у межах мирної угоди. 

Президент Володимир Зеленський наполягає, що переговори з РФ мають стосуватися лінії зіткнення. За його словами, Конституція України унеможливлює відмову від території або обмін землями.

