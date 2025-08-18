Трамп был на грани срыва переговоров на Аляске, когда Путин захотел всю Донецкую область – СМИ

Президент США Дональд Трамп был готов досрочно завершить переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным на Аляске из-за неуступчивости последнего в отношении желания аннексировать всю Донецкую область.

Источник: об этом говорится в публикации американского издания Axios от 18 августа, сообщает "Европейская правда"

Детали: Согласно материалу, на Аляске Путин выдвинул максималистские требования в отношении украинских территорий, в частности – в отношении Донецкой области, где Россия сейчас контролирует примерно 75% территории.

Путин требовал, что хочет получить контроль над всей областью – и в какой-то момент он был настолько непреклонен в своем требовании, что Трамп был готов прервать переговоры, пишет издание.

"Если дело в Донецке, и если нет никаких уступок, нам не следует это затягивать", – цитирует слова Трампа Путину один из собеседников издания. По сообщениям, после этого Путин якобы отступил от своего требования.

Оценки американской разведки относительно силы России разнятся, отметил источник. По одной из них, Путин мог бы захватить всю Донецкую область до октября. Другая прогнозирует гораздо более тяжелый и неопределенный процесс.

Агентство Reuters накануне опубликовало требования о прекращении войны, которые Путин выдвинул на Аляске. Одно из них заключается в том, что Киев должен вывести свои войска из Донецкой и Луганской областей.

Госсекретарь США Марко Рубио накануне заверил, что Соединенные Штаты не будут давить на Украину, чтобы она отдала свои территории РФ в рамках мирного соглашения.

Президент Владимир Зеленский настаивает, что переговоры с РФ должны касаться линии соприкосновения. По его словам, Конституция Украины делает невозможным отказ от территории или обмен землями.