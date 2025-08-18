Усі розділи
Шмигаль попередив, що різкого скорочення українських військ після війни не буде

Євген КізіловПонеділок, 18 серпня 2025, 16:03
Шмигаль попередив, що різкого скорочення українських військ після війни не буде
фото: Getty Images

Міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що українська армія не буде різко зменшуватися після завершення війни. Цей процес буде повільний, "плановий і прорахований".

Джерело: Шмигаль під час презентації програми дій уряду в понеділок, передає Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Після завершення війни Росія ще довгий час, можливо завжди, буде залишатися екзистенційною загрозою для України. Відповідно, найкращою гарантією нашої безпеки є сильні наші Збройні сили, Сили безпеки і оборони, оснащенні найкращою технікою, найкраще вишколені і добре фінансовані".

Деталі: Він повідомив, що Україна уже говорить про це з партнерами, зокрема, про те, якою має бути українська армія після війни. "Перше - вона має бути контрактною і професійною. Друге - вона не буде зменшуватися різко після завершення цієї війни, це буде дуже плановий і прорахований процес і він буде нешвидким", - зазначив міністр.

Шмигаль додав, що питання про те, чи буде армія в 1 млн чи 800 тис., чи матиме іншу кількість, наразі прораховується. Крім того, йдуть перемовини з партнерами, який контингент українських Збройних сил має залишитися, щоби надійно захистити східний фланг Європи і НАТО.

арміяЗбройні силиМіноборониШмигаль
