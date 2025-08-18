Шмигаль попередив, що різкого скорочення українських військ після війни не буде

Міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що українська армія не буде різко зменшуватися після завершення війни. Цей процес буде повільний, "плановий і прорахований".

Джерело: Шмигаль під час презентації програми дій уряду в понеділок, передає Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Після завершення війни Росія ще довгий час, можливо завжди, буде залишатися екзистенційною загрозою для України. Відповідно, найкращою гарантією нашої безпеки є сильні наші Збройні сили, Сили безпеки і оборони, оснащенні найкращою технікою, найкраще вишколені і добре фінансовані".

Деталі: Він повідомив, що Україна уже говорить про це з партнерами, зокрема, про те, якою має бути українська армія після війни. "Перше - вона має бути контрактною і професійною. Друге - вона не буде зменшуватися різко після завершення цієї війни, це буде дуже плановий і прорахований процес і він буде нешвидким", - зазначив міністр.

Шмигаль додав, що питання про те, чи буде армія в 1 млн чи 800 тис., чи матиме іншу кількість, наразі прораховується. Крім того, йдуть перемовини з партнерами, який контингент українських Збройних сил має залишитися, щоби надійно захистити східний фланг Європи і НАТО.