Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Шмыгаль предупредил, что резкого сокращения украинских войск после войны не будет

Евгений КизиловПонедельник, 18 августа 2025, 16:03
Шмыгаль предупредил, что резкого сокращения украинских войск после войны не будет
фото: Getty Images

Министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что украинская армия не будет резко сокращаться после завершения войны. Этот процесс будет медленным, "плановым и просчитанным".

Источник: Шмыгаль во время презентации программы действий правительства в понедельник, передает Интерфакс-Украина

Прямая речь: "После завершения войны Россия еще долгое время, возможно всегда, будет оставаться экзистенциальной угрозой для Украины. Соответственно, лучшей гарантией нашей безопасности являются сильные наши Вооруженные силы, Силы безопасности и обороны, оснащенные лучшей техникой, лучше всего обученные и хорошо финансируемые".

Реклама:

Детали: Он сообщил, что Украина уже обсуждает с партнерами, в частности, какова должна быть украинская армия после войны. "Во-первых, она должна быть контрактной и профессиональной. Во-вторых, она не будет резко сокращаться после окончания этой войны, это будет очень плановый и просчитанный процесс, и он будет небыстрым", — отметил министр.

Шмыгаль добавил, что вопрос о том, будет ли армия в 1 млн или 800 тыс., или будет иметь другое количество, сейчас просчитывается. Кроме того, идут переговоры с партнерами, какой контингент украинских Вооруженных сил должен остаться, чтобы надежно защитить восточный фланг Европы и НАТО.

армияВооруженные силыМинобороныШмыгаль
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Нефтепровод "Дружба" остановил работу после удара Сил обороны по станции "Никольское" в РФ
Шмыгаль предупредил, что резкого сокращения украинских войск после войны не будет
Трамп был на грани срыва переговоров на Аляске, когда Путин захотел всю Донецкую область – СМИ
Украина нуждается в $45 миллиардов внешнего финансирования в следующем году - Марченко
В больнице Киева после введения анестезии скончалась 10-летняя девочка: полиция начала расследование
Сийярто обвинил Киев в атаке, которая остановила поставки российской нефти в Венгрию
Все новости...
армия
В рамках подготовки к совместным учениям в Беларусь прибыли первые эшелоны техники РФ
Германия заявила, что не будет развертывать свои войска в Украине
ВСУ продвинулись на 1–2,5 км на Северо-Слобожанском направлении – Генштаб
Последние новости
18:01
Появилось видео испытаний и новые детали об украинской ракете «Фламинго», которая летает на 3000 км
17:50
фотоРоссия обстреляла Доброполье и Константиновку: погибли четыре человека, семеро ранены
17:42
Выезд за границу мужчин в возрасте до 22 лет: Кабмин готовит постановление, его могут принять до конца недели
17:41
Трамп снова наехал на СМИ: даже капитуляцию России "назвали бы его провалом"
17:30
футболУ владельца "Полесья" украли четверть миллиона долларов его же работники: полиция уже провела обыски
17:27
Нефтепровод "Дружба" остановил работу после удара Сил обороны по станции "Никольское" в РФ
17:24
Реальный рост ВВП в этом году составит 2,7% - Минэкономики
17:19
Отчет MIT: Искусственный интеллект уже заменяет аутсорсинг в США, но массовых увольнений из-за ИИ пока не будет
17:05
Гандальф и Фродо возвращаются в новой части "Властелина колец"
16:54
Свириденко рассказала, что именно предусматривает программа действий правительства
Все новости...
Реклама:
Реклама: