Шмыгаль предупредил, что резкого сокращения украинских войск после войны не будет

Министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что украинская армия не будет резко сокращаться после завершения войны. Этот процесс будет медленным, "плановым и просчитанным".

Источник: Шмыгаль во время презентации программы действий правительства в понедельник, передает Интерфакс-Украина

Прямая речь: "После завершения войны Россия еще долгое время, возможно всегда, будет оставаться экзистенциальной угрозой для Украины. Соответственно, лучшей гарантией нашей безопасности являются сильные наши Вооруженные силы, Силы безопасности и обороны, оснащенные лучшей техникой, лучше всего обученные и хорошо финансируемые".

Детали: Он сообщил, что Украина уже обсуждает с партнерами, в частности, какова должна быть украинская армия после войны. "Во-первых, она должна быть контрактной и профессиональной. Во-вторых, она не будет резко сокращаться после окончания этой войны, это будет очень плановый и просчитанный процесс, и он будет небыстрым", — отметил министр.

Шмыгаль добавил, что вопрос о том, будет ли армия в 1 млн или 800 тыс., или будет иметь другое количество, сейчас просчитывается. Кроме того, идут переговоры с партнерами, какой контингент украинских Вооруженных сил должен остаться, чтобы надежно защитить восточный фланг Европы и НАТО.