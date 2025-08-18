Усі розділи
У РФ відповіли на заяву опонента Орбана про втручання у справи Угорщини

Марія Ємець, Анастасія ПроцПонеділок, 18 серпня 2025, 20:39
У РФ відповіли на заяву опонента Орбана про втручання у справи Угорщини
Ілюстративне фото: Getty Images

У Москві відповіли на закиди про втручання у політику Угорщини й порадили головному опоненту прем’єра Віктора Орбана шукати проблеми у "Брюсселі та Києві".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на 444.hu

Деталі: Посол Росії в Угорищні Євгеній Станіславов запропонував лідеру угорської опозиційної партії "Тиса" перечитати заяву Служби зовнішньої розвідки РФ, де звинуватили ЄС та Україну у "підготовці зміни влади в Угорщині" і сприянні Мадяру. 

"Повідомлення пресслужби СВР про втручання Брюсселя і Києва у внутрішні справи Угорщини говорить саме за себе і не потребує додаткових пояснень. Думаю, його зміст абсолютно чіткий і зрозумілий для кожного", – заявив посол. 

"А щодо вашого листа, що жодна зовнішня сила, чи то союзники, чи противники, чи інші суб’єкти, не може визначати політичне майбутнє країни і впливати на результат майбутніх виборів – припускаю, що ви надіслали подібні листи керівництву Єврокомісії та владі у Києві. Зауважу також, що від них не надходило спростувань змісту заяви пресслужби СВР", – додав він.  

Нагадаємо:

  • Одразу після того, як з’явилася російська заява про "плани Брюсселя зі зміни влади в Угорщині", Мадяр звинуватив Росію у втручанні в угорську політику.
  • 17 серпня політик висловив офіційний протест з цього приводу російському послу в Будапешті.

