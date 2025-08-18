В Москве ответили на обвинения во вмешательстве в политику Венгрии и посоветовали главному оппоненту премьера Виктора Орбана искать проблемы в "Брюсселе и Киеве".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на 444.hu

Детали: Посол России в Венгрии Евгений Станиславов предложил лидеру венгерской оппозиционной партии „Тиса" перечитать заявление Службы внешней разведки РФ, где обвинили ЕС и Украину в "подготовке смены власти в Венгрии" и содействии Мадяру.

Реклама:

"Сообщение пресс-службы СВР о вмешательстве Брюсселя и Киева во внутренние дела Венгрии говорит само за себя и не требует дополнительных объяснений. Думаю, его содержание абсолютно четкое и понятное для каждого", – заявил посол.

"А что касается вашего письма, что никакая внешняя сила, будь то союзники, противники или другие субъекты, не может определять политическое будущее страны и влиять на результат будущих выборов – предполагаю, что вы направили подобные письма руководству Еврокомиссии и властям в Киеве. Отмечу также, что от них не поступало опровержений содержания заявления пресс-службы СВР", – добавил он.

Напомним:

РЕКЛАМА: