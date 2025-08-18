Усі розділи
Трамп заявив, що вже не бачить потреби у перемир’ї для початку переговорів з РФ

Марія Ємець, Анастасія ПроцПонеділок, 18 серпня 2025, 21:08
фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп під час спілкування зі ЗМІ в Овальному кабінеті разом із Володимиром Зеленським сказав, що вже не вважає перемир’я необхідним етапом у майбутніх переговорах з Росією.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова Трампа 

Деталі: Трампу нагадали, як він обіцяв Росії "серйозні наслідки", якщо у Кремлі так і не погодяться ні на який формат припинення вогню, та запитали, чи настануть ці наслідки. 

Президент США у відповідь заявив, що вже не вважає припинення вогню потрібним етапом.

"Я не думаю що треба перемир’я. Якщо ви подивитеся на шість війн, які я завершив цього року – це були завершені війни, не перемир’я. Це було б добре, але у мене також є стратегічне розуміння", – сказав він.

Трамп продовжив, що у такому разі сторони піднакопичать сили і справа знову дійде до "гарячої" війни.

"Мені подобається концепція перемир’я з однієї причини – тому що тоді негайно припиняються вбивства людей. А поки ми будемо працювати над мирною угодою, бойові дії будуть тривати. Я б хотів, щоб вони зупинились. Але стратегічно для однієї зі сторін це (перемир’я) може бути недоліком", – сказав президент США.  

Далі Трамп повернувся до "шести війн, які він завершив" і сказав, що це йому вдалося "навіть без згадки слова "перемир’я". 

Нагадаємо:

  • 28 липня Трамп заявив, що США почнуть вводити мита та інші заходи проти Росії через 10 днів, якщо Москва не продемонструє прогресу в припиненні війни в Україні.
  • Встановлений Трампом дедлайн для господаря Кремля Владіміра Путіна сплинув 8 серпня.

Читайте також Трамп під тиском. Як американці стають ключовим союзником України у впливі на Білий дім, або дивіться відеопояснення "ЄвроПравди".

