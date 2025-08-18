Все разделы
Трамп заявил, что уже не видит необходимости в перемирии для начала переговоров с РФ

Мария Емец, Анастасия ПроцПонедельник, 18 августа 2025, 21:08
Трамп заявил, что уже не видит необходимости в перемирии для начала переговоров с РФ
фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп во время общения со СМИ в Овальном кабинете вместе с Владимиром Зеленским сказал, что уже не считает перемирие необходимым этапом в будущих переговорах с Россией.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова Трампа

Детали: Трампу напомнили, как он обещал России "серьезные последствия", если в Кремле так и не согласятся ни на какой формат прекращения огня, и спросили, наступит ли эти последствия.

Президент США в ответ заявил, что уже не считает прекращение огня необходимым этапом.

"Я не думаю, что нужно перемирие. Если вы посмотрите на шесть войн, которые я завершил в этом году – это были завершенные войны, не перемирие. Это было бы хорошо, но у меня также есть стратегическое понимание", – сказал он.

Трамп продолжил, что в таком случае стороны накапливают силы и дело снова дойдет до "горячей" войны.

"Мне нравится концепция перемирия по одной причине – потому что тогда немедленно прекращаются убийства людей. А пока мы будем работать над мирным соглашением, боевые действия будут продолжаться. Я бы хотел, чтобы они прекратились. Но стратегически для одной из сторон это (перемирие) может быть недостатком", – сказал президент США.

Далее Трамп вернулся к "шести войнам, которые он завершил" и сказал, что это ему удалось "даже без упоминания слова "перемирие"

Напомним:

  • 28 июля Трамп заявил, что США начнуть вводить пошлины и другие меры против России через 10 дней, если Москва не продемонстрирует прогресс в прекращении войны в Украине.
  • Установленный Трампом дедлайн для хозяина Кремля Владимира Путина истек 8 августа.

Читайте также Трамп под давлением. Как американцы становятся ключевым союзником Украины в влиянии на Белый дом, или смотрите видеообъяснение "ЕвроПравды".

Трампроссийско-украинская войнаперемирие
